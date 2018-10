Preocupa determinación sobre nuevo aeropuerto

TORREÓN, COAH.-

Sobre la determinación de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco tras la consulta popular, Roberto Muñoz, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), señaló que hubo muchas irregularidades y que decidir de esta manera no es lo más adecuado, pues se deja de lado lo técnico, además de que la determinación traerá consecuencias económicas, pues se envía un mensaje de incertidumbre en el país.

Señaló que se mantiene la posibilidad de construcción del nuevo aeropuerto mediante la aportación de recursos privados.

Destacó la importancia de la ciudadanía en los asuntos nacionales pero indicó que se requiere de una certidumbre jurídica para ello, que no se dio en la consulta realizada durante el pasado fin de semana.

Señaló que la consulta presentó diversas anomalías como el que algunos votaran en más de una ocasión, que se colocaran casillas en sitios donde la gente nunca había viajado en avión, que las urnas se llevaban a casa de los organizadores, entre otros factores que dieron incertidumbre respecto a que se tratara de un proceso transparente.

"El costo de cancelación va a ser altísimo, sería algo bueno no ir adelante con esta decisión, sería a favor del presidente electo", comentó, "el dólar se basa en la incertidumbre y ahorita se envía una señal no adecuada a los inversionistas".

Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, señaló que es sano que los gobiernos consulten a sus ciudadanos, pero indicó que "no estamos seguros que se hagan en decisiones de gran calado como un aeropuerto, sobre todo porque el país no ha madurado lo suficiente para que se respete la soberanía popular".

Comentó que, con la consulta, quizá cuestionada por su diseño y su sesgo, se buscó legitimar una decisión de por sí polémica, pero tan importante que está afectando a la moneda nacional, inversiones, e incluso pudiera poner en riesgo la credibilidad financiera del futuro gobierno.

"Estamos convencidos de que existe una clara necesidad de ampliar la democracia pero también se deben balancear las oportunidades de crecimiento y desarrollo que tanto necesita nuestro país", expresó, "esto finalmente polariza".

Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero, consideró que no se pudo socializar el tema, en términos entendibles para cualquier ciudadano, los aspectos técnicos de ambas propuestas, los pros y contras, lo que de alguna forma va en perjuicio del mismo ejercicio de consulta.

"La idea de una consulta es buena pero hay que perfeccionar tanto el mecanismo para llevarlo a cabo como el proceso de socialización de la información, para en base a ella, tomar una decisión lo más informada posible", comentó.

Señaló que la consulta popular es un nuevo tema en el país, sin embargo, indicó que quizá no era el momento más adecuado, como lo pudo ser al inicio de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, incluso después de haber realizado alguna reforma a la Constitución, a fin de que el mecanismo fuera más accesible, pues actualmente es muy difícil hacer uso de esta herramienta de participación ciudadana.

"A mi lo que me llama la atención de este ejercicio es que nunca apareció en el discurso una tercera opción, que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo, que era el aeropuerto de Tizayuca, en Hidalgo, no hubo interés del gobierno entrante ni del actual ni de los grupos económicos que empujan el proyecto de Texcoco, no hubo un intento por la parte de sociedad civil y académica por poner a consideración esta tercera opción, que estuvo presente en la discusión desde el 2000 e incluso fue mencionada por López Obrador en 2014", explicó.

Refirió que, aunque entonces no se realizó ninguna de las dos obras, dicha opción sí contaba con estudios de factibilidad.

Mejía consideró que la consulta popular es un tema que se debe perfeccionar e incluso se propondría la conformación de una comisión ciudadana con expertos de ambas partes para que se pueda informar así a la sociedad civil de los puntos a favor y en contra, con la finalidad de que tenga todos los elementos para tomar una decisión.





