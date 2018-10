Comprometidos con el público

CIUDAD DE MÉXICO

Los Babasónicos no pensaron seguir haciendo giras después de casi tres décadas de dedicarse a la música

Con 27 años de carrera y 12 álbumes de estudio, Babasónicos admitió que su paso tanto por el rock en su natal Argentina como por México han sido un reto constante en su carrera musical.

En entrevista, Diego Uma, guitarrista de la banda, explicó que ellos no pensaron seguir haciendo giras después de casi tres décadas de dedicarse a la música, por lo cual se sienten comprometidos por hacer cosas de calidad.

"Yo supongo que nadie se proyecta 30 años en algo, quien lo hace debe ser un genio. Nosotros cuando empezamos no sabíamos cuántos meses íbamos a sobrevivir, cómo íbamos a lograr que todo ese circo, por llamarle de alguna manera, fuera rentable. Teníamos muchas ganas de por lo menos poder dedicarnos 10 años a esto".

Son esas mismas ganas las que los traerán nuevamente a la capital para ofrecer un concierto el próximo 9 de diciembre en el Pepsi Center. Sobre esa noche, adelantó, preparan algo especial para el público mexicano.

"Hace mucho tiempo que no nos damos un buen agasajo de rock en la Ciudad de México y hemos hecho varios Metropólitan en los últimos años pero prepárense para lo que viene, tiene intensidades nuevas que hemos encontrado en la banda, que hemos aprendido en estos años de no tocar ruidosamente, digamos, y que también tiene la elegancia y la dinámica que puede tener una banda que ha hecho más de 2 mil shows y sobretodo propios, con una apuesta súper acorde a la circunstancia".

Será esta cita la que ocuparán para presentar Discutible, su más reciente disco, el cual, señaló, les permitió explorar otros sonidos.

"Yo creo que haber tomado la decisión de hacer Impuesto de fe, sacó a la banda de una especie de un sitio de confort y descubrimos nuevos sitios de confort donde no sonamos tan a instrumentación y por la poca que hay, permite que las frecuencias se muevan y peguen libremente sin que choquen entre sí.

"Siento que en este disco, Discutible, descubrimos que podíamos hacer muchas otras cosas. Hoy en día hay tanta competencia y una cantidad de distracción que hoy más que nunca tenés que ser muy genial para llamar la atención".

El músico dijo que una de las cosas más difíciles con las que han tenido que lidiar ha sido lograr que el rock sea visto con buenos ojos tanto en Argentina como en otros lugares del mundo.

"Digamos que hacer música rock en Latinoamérica no es algo rentable o no es muy común como en otros países de habla inglesa. México creció diametralmente después del Vive Latino. Yo creo que uno tiene que lograrse un lugar en cualquier circunstancia, no tiene que ver con el momento".

12 DISCOS han lanzado a lo largo de 27 años de carrera artística.

