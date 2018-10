'Que Trump deje de atacar a minorías'

WASHINGTON, EU

Líderes judíos enviaron una carta al presidente de EU y exigen denuncie a supremacistas

Un grupo de líderes judíos notificó al presidente estadounidense Donald Trump que no será bienvenido en Pittsburgh hasta que denuncie la ideología del "nacionalismo blanco", tras la masacre del sábado en una sinagoga de esa ciudad que dejó 11 muertos y seis heridos.

Miembros del capítulo Pittsburgh del grupo Bend the Arc, una organización de judíos progresistas en Estados Unidos, escribieron una carta a Trump luego de la masacre en la Sinagoga del Árbol de Vida, cometida por un supremacista blanco.

"Nuestra comunidad judía no es el único grupo al que te has dirigido", escribió el grupo a Trump. "También has socavado deliberadamente la seguridad de las personas, los musulmanes, las personas LGBTQ y las personas con discapacidades", recordaron.

"La masacre de ayer no es el primer acto de terrorismo contra un grupo minoritario en nuestro país", señalaron.

El grupo agregó que Trump no es bienvenido en la ciudad hasta que deje de atacar a minorías, inmigrantes y refugiados, y le reprochó que haya extendido "mentiras y sembró el miedo sobre las familias migrantes en Centroamérica".

"La Torá enseña que cada ser humano está hecho por Dios, a imagen de Dios", escribieron los líderes. "En nuestros vecinos, los estadonidenses y las personas que han logrado la fortaleza de nuestra comunidad, allí encontramos la imagen de Dios".

"Aquí en el vecindario del Señor Rogers (serie de televisión para niños), expresamos nuestra gratitud por los elementos de los servicios de emergencia y por el gran apoyo de nuestros vecinos", indicaron.

El presunto autor de la masacre, Robert Bowers, de 46 años, fue detenido tras enfrentarse y ser herido por la policía, y se recupera en un hospital donde es mantenido bajo custodia.

Autoridades en Pittsburgh, Pensilvania, revelaron ayer los nombres de las 11 víctimas de la masacre del sábado en una sinagoga de esa ciudad, cuando un pistolero ingresó al templo y disparó contra las personas que asistían al "Sabbath", el día de la semana mas sagrado bajo la fe judía.

La masacre perpetuada en la sinagoga "Árbol de Vida" por un hombre identificado cómo Robert Bowers, de 46 años, constituye el peor ataque antisemita registrado en la historia de EU.

Entre las víctimas había una mujer de 97 años, una pareja de hermanos y un matrimonio.

Karl Williams, jefe médico forense del Condado de Allegheny, reveló los nombres y las edades de las víctimas, en una rueda de prensa este domingo.

Las victimas son: Joyce Fienberg, de 75 años; Richard Gottfried, de 65; Rose Mallinger, de 97; Jerry Rabinowitz, de 66; Cecil Rosenthal, de 59; David Rosenthal, de 54; Bernice Simon, de 84; Sylvan Simon, de 86; Daniel Stein, de 71; Melvin Wax, de 88 e Irving Youngner, de 69 años.

La Oficina del Procurador del Condado de Allegheny presentó cargos contra el presunto pistolero, que incluye 11 cargos de homicidio criminal, junto con seis de intento de homicidio, seis de agresión con agravantes y 13 de intimidación étnica.

Los 36 cargos estatales son adicionales a los 29 cargos federales de violencia y de armas de fuego, presentados en contra de Bowers la noche del sábado. Las autoridades federales están investigando los hechos cómo un crimen de odio, castigable con la pena de muerte.

"Miembros de la sinagoga del Árbol de Vida que realizaban un servicio pacífico fueron brutalmente asesinados en su lugar por un hombre armado que los atacaba simplemente por su fe", dijo Bob Jones, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con las autoridades, Bowers disparó contra las personas que acudían a diversos servicios dentro de la sinagoga a lo largo de unos 20 minutos.

Sin barreras

Los gobiernos de Israel, Arabia Saudita, Qatar, Bahréin y la Autoridad Palestina condenaron:

=> El ataque armado contra una sinagoga de Pittsburgh.

=> El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a la comunidad internacional ayer a unirse en la lucha contra el antisemitismo.

=> En un hecho inusual, la Autoridad Palestina (AP) y el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas) también condenaron el ataque.

=> El presidente turco Recep Tayyip Erdogan también consideró el tiroteo como un acto de terrorismo.

Unidos. Personas de diferentes religiones se reunieron en el Soldiers and Sailors Memorial Hall de Pittsburgh para recordar a las víctimas de la masacre en la sinagoga Árbol de Vida.

