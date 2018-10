Piden justicia por muerte de médico desaparecido en Oaxaca

OAXACA.-

Integrantes de diversos colegios de profesionistas, estudiantes y familiares de la víctima marcharon este domingo en la capital de Oaxaca para exigir justicia por el crimen del médico Gerardo Demián Acevedo Cabrera, cuyo cuerpo fue localizado ayer sábado en jurisdicción de San Juan Bautista Coixtlahuaca por autoridades ministeriales.

Esposa, hijos y demás familiares del médico confirmaron que el cuerpo hallado por corporaciones policiacas debajo del puente "Otates" de la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del kilómetro 107, es del hoy occiso.

"¡Queremos justicia!, no queremos mentiras, queremos investigación real y responsable", señalaron durante los mensajes, tanto al inicio de la movilización, en la fuente de las Ocho Regiones como en el zócalo, donde culminó la protesta pacífica.

Francisco Acevedo Ramírez, primo hermano del oftalmólogo que desapareció de la colonia Reforma el pasado 17 de octubre, lamentó que la Fiscalía General del Estado haya actuado con tardanza y negligencia en la búsqueda y sólo después de la marcha del pasado jueves, aceleraron las indagatorias.

"No dejamos de señalar la responsabilidad del fiscal (Rubén Vasconcelos Méndez) que no obró con la premura, con la diligencia que debió haber actuado; condenamos la negligencia. Pedimos que el esclarecimiento llegue hasta las últimas consecuencias; repudiamos cualquier pacto, arreglo, amiguismo en la solución del caso; no nos interesa que fulanito no llegue a otro puesto, porque su ineptitud lo impide.

"Queremos decir que nuestra postura es de exigencia y repudio hacia el fiscal que no pudo resolver oportunamente; quizá la historia hubiera sido diferente si hubieran actuado con rapidez. Que empiecen a trabajar, que entreguen resultados, ya no queremos excusas; a nosotros no nos interesan sus ambiciones políticas, sus proyecciones en sus medios de corrupción donde se desenvuelven, nos interesa la seguridad", dijo.

A nombre de la familia del galeno, demandó una investigación seria y responsable y pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa solicite celeridad a la Fiscalía General del Estado para la resolución del caso, y se castigue a quien o quienes resulten responsables del homicidio.

"Exigimos al fiscal aplicación, resolución, hasta las últimas consecuencias; no queremos cuentos de hadas, mentiras largas, que nos salgan con que estaba haciendo del chis y se resbaló; que se suicidó, no queremos ningún cuento chino, queremos determinación de responsables, con evidencias, caiga quien caiga", manifestó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Oaxaca "Dr. Aurelio Valdivieso", Fortunato Antonio Flores Corzo, condenó el hecho y lamentó que instituciones y a través de redes sociales, lo acusen de la muerte del médico Gerardo Demián, por promover las movilizaciones.

Con un minuto de aplausos hacia la víctima culminó la protesta de este domingo, en que participaron unas 500 personas que marcharon de manera pacífica.

Según un comunicado de la Fiscalía General, "el 22 de octubre se efectuó la primera búsqueda en el lugar del hallazgo del vehículo, (localizado el día 18).

"Después de reunir diversos indicios, este 27 de octubre, en continuidad con las acciones de búsqueda, el personal ministerial de esta Fiscalía General coordinó un operativo apoyados por dos drones y dos binomios caninos.

"Derivado de esta diligencia, debajo del puente 'Otates', se localizó el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Es preciso puntualizar que para poder, responsablemente, asegurar la identidad de la persona encontrada se están realizando diversas pruebas periciales como la necropsia de ley, lofoscopía, odontograma y análisis químicos realizados a la ropa y al cuerpo localizado".





