Empresarios critican viaje de la alcaldesa

LERDO

LERDO







COMENTAR

Existe la molestia del sector empresarial de Lerdo por el viaje que emprenderá hoy la alcaldesa, María Luisa González Achem a Israel como parte de una misión comercial, al considerarlo innecesario y sobre todo, porque Lerdo no cuenta con las condiciones de infraestructura para poder recibir empresas extranjeras.

Este viaje lo realizará la alcaldesa del 28 al 31 del presente mes, acompañada por la titular de Fomento Económico y la directora del Clúster Automotriz.

El presidente de Empresarios Lerdenses A.C., Homero del Bosque Ayala, recordó que cuando la alcaldesa se negó a trabajar en el proyecto del área industrial en el municipio, les argumentó que existían prioridades, motivo por el cual no se concretó dicho proyecto; sin embargo, el empresario considera que definitivamente este viaje no debería ser prioridad.

Esto, debido a que incluso el municipio de Lerdo no cuenta con las condiciones de infraestructura para poder recibir empresas extranjeras y esto se debe a que precisamente nunca se ha priorizado la realización de un parque industrial.

Dicho viaje, realizado como parte de una "misión comercial", fue realizado por la presidenta municipal de Lerdo, María Luisa González Achem; así como por la directora de Fomento Económico, Ana Cecilia Monárrez; y la directora del Clúster Automotriz, María Luisa Morales.

Por otra parte, el empresario y dirigente del sector en el municipio, indicó que también como gremio están en espera de los resultados de la funcionaria que encabeza la Dirección de Fomento Económico, "porque hemos seguido esperando que se tengan resultados concretos, que hasta ahora nada se ha dado".

Aseguran que no se realizan las gestiones adecuadas y que el trabajo que se ha desarrollado dentro de la citada dependencia, no avanza y no se general realmente condiciones de desarrollo económico en el municipio de Lerdo, lo cual también los tiene inconformes.

Según detalló del Bosque Ayala, fueron consultados algunos regidores respecto a este tema, pero sólo comentaron que es necesario que el viaje sea de más de 15 días para tener que pedir autorización al Cabildo, aun y cuando se haya realizado con recursos públicos y tiempo pagado con dinero del Municipio.

Por tal motivo, los ediles no podían negarle la autorización a la presidenta municipal para llevar a cabo dicho viaje, en el cual, los empresarios aseguran que no hay qué promocionar del municipio.

Incongruente

Empresarios aseguran que viaje es absurdo:

=> Critican viaje de la alcaldesa para fines comerciales en Israel.

=> Aseguran que no hay condiciones para instalación de empresas.

=> Además, que nunca ha visto prioritaria la zona industrial.

Molestos. Empresarios Lerdenses se manifestaron inconformes por viaje comercial que realizó la alcaldesa a Israel.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- IMP