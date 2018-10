Descartan actos de corrupción en Ministerio Público

TORREÓN, COAH.-

Las primeras investigaciones desarrolladas por la Fiscalía en el caso de Juanita, joven torreonense de 20 años recluida en el Cereso Femenil de Saltillo por el delito de sustracción de menores, no arrojaron que la joven padezca discapacidad intelectual, según el delegado de la Fiscalía Región Laguna, Hugo Morales.

"(...) nosotros tenemos 48 horas (después de la detención) para ponerla a disposición de un juez y dentro de ese término no es posible hacer una evaluación psiquiátrica, una evaluación psiquiátrica puede durar varias sesiones, bueno varios días, pues eso es algo que en todo caso la defensa de la joven tendrá que proponer", dijo.

Añadió: "Sin embargo, le puedo decir que de las primeras indagatorias no existía un antecedente de que la joven se comportara erráticamente, tan así que tenía buena convivencia con sus vecinos y otras personas, también insisto, yo no soy médico psiquiatra y todavía no se demuestra con un peritaje en ese sentido".

El delegado dijo que en este caso es la defensa de la joven quien deberá comprobar la discapacidad intelectual y el grado, para que la jueza que lleva el caso determine si es inimputable.

"Hay que decir una cosa, no todas las discapacidades dejan a una persona como inimputable, hay que ver que grado de discapacidad pudiera tener, yo le pudiera decir, no es tan evidente esa discapacidad que necesita necesariamente una evaluación psiquiátrica que le digo, no es de una sesión, es de varias sesiones y tiene que cumplir con un rigor científico propio de la medicina psiquiátrica para poder determinar si es inimputable".

Además Morales descartó actos de corrupción por parte del Ministerio Público que lleva el caso, debido a que hay una denuncia de por medio y no se han mostrado pruebas, sin embargo dijo que de presentarse, la Fiscalía realiza un proceso interno en donde se puede sancionar a quien incurra en un acto de este tipo.

"No lo ha habido desde el momento que los padres presentan una denuncia ante una cosa que sucedió en un lugar público y además intervienen diversas corporaciones y en lo que, para ser honesto, no creo que los padres hayan intervenido con el defensor de ellos alegando esta situación del juicio".

Esto, debido a que Gabriela del Valle, madre de Juanita, refirió en entrevista, que después de pasadas las 48 horas, el abogado de la parte ofendida pidió 40 mil pesos para llegar a un arreglo y evitar que la joven fuera enviada al Cereso de Saltillo. Según del Valle, el argumento es que tenía que repartirlo a quienes intervinieron en el caso, entre ellos el agente del Ministerio Público.

Juanita fue detenida el pasado 28 de agosto en la colonia Joyas del Oriente presuntamente, por intentar robar a un menor.





Proceso. En la audiencia del caso de Juanita celebrada el viernes, la jueza negó la liberación.

