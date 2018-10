'Hemos logrado el primer objetivo'

TORREÓN, COAH

Ya con el boleto a la liguilla prácticamente amarrado, Salvador Reyes celebra un nuevo triunfo santista, pero es consciente de que se debe seguir trabajando para lograr victorias con mayor autoridad.

"Chava" Reyes realizó su análisis del partido: "hay aspectos a corregir, pero la disposición y entrega de los jugadores no tuvieron fallas, ellos siguen poniendo alma, vida y corazón para acompañar a esta gran afición que siempre se hace presente, afortunadamente el resultado contra un gran rival, en el que ellos tuvieron algunas, pero al final de cuentas mantuvimos el cero atrás, que no es fácil, hay cosas muy positivas, pero también hay otras jugadas en las que nosotros mismos dimos armas al rival, son cosas en las que debemos trabajar".

Santos cumplió con su primer objetivo trazado al conseguir el boleto hacia la fase final, pero aún tienen cimas por conquistar.

"Hay liguilla, hablamos con los jugadores que fue un ensayo importante rumbo a la liguilla este partido y los otros tres que nos quedan, pueden ser grandes ensayos para la parte final, estamos con 28 puntos que no es nuestra META, pero ya es difícil que alguien se quede fuera, hemos logrado ese primer objetivo y vamos por el otro, que es quedar entre los cuatro primeros lugares", sentenció.

Adelantar vísperas no es el estilo de Reyes, quien toma las cosas con mesura y pretende escribir el destino santista, partido a partido: "nos quedan 3 jornadas, sabemos que es importante asegurar la liguilla y después no vamos a descansar ni a conformarnos, estamos bien posicionados, debemos defender esa posición al final, no vamos a echar campanas al vuelo, siempre hemos trabajado con humildad y no es momento de perderla", dijo.

Respecto al VAR, con el que le anularon un gol a Santos Laguna, fue firme Reyes en respetar la decisión tomada con ayuda de la repetición: "vamos a creer en el sistema, vamos a ser respetuosos, ellos tienen el video y si es fuera de lugar, no pasa nada", finalizó.

El entrenador de los Rayados del Monterrey, Diego Alonso, lamentó que su equipo no pudiera obtener un resultado positivo, pues consideró que hicieron un buen esfuerzo y merecían algo mejor que la derrota por lo mínimo ante Santos.

Haciendo su análisis del encuentro, el estratega sudamericano resaltó el esfuerzo realizado por sus pupilos, aunque reconoció la falta de profundidad en las zonas importantes para generar juego ofensivo: "creo que hicimos un buen partido, el equipo compitió de tú a tú, lucharon, pero no estuvimos finos, fue un partido donde el equipo en ese sentido no estuvo bien, en circulaciones, pases filtrados, no tuvimos un gran encuentro desde la claridad, pero en la actitud no hay nada que reprochar", afirmó.

La falla del delantero Luis Madrigal marcó el encuentro para los Rayados, pero el técnico de los Rayados, más allá de reprocharle, aplaudió que mantuvo una actitud aguerrida durante el resto del encuentro: "Madrigal de esas va a tener muchas, unas las va a meter, otras no, lo que tiene que hacer es seguir intentándolo, no se puede reprochar a los futbolistas, pero tampoco se puede permitir que a partir de un fallo se caigan, él siguió peleando durante el partido, así que no hay reproches", aseguró.

Rápido dio vuelta a la página el entrenador de los regios y pone su mirada en la final de Copa MX que recibirán el próximo miércoles ante Cruz Azul: "cada partido es una historia diferente, si no nos vamos a motivar con una final en nuestro estadio, creo que nada nos puedes motivar, en ese lugar estamos tranquilos sabiendo que lo que viene el miércoles es maravilloso al tener un final, que es algo con lo que nos sentimos privilegiados", sentenció.





Diego Alonso, entrenador de los Rayados de Monterrey, celebró el esfuerzo de sus jugadores durante el encuentro de ayer.

Salvador Reyes tiene a los Guerreros en la parte alta de la tabla general.

