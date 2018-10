Tal parece que en el Ayuntamiento de Torreón y el Simas ya se contagiaron de la fiebre conocida como “consigue recursos como puedas”, que desde hace años padece el gobierno provincial de Coahuila. Y decimos esto porque la administración encabezada por Jorge Zermeño está buscando la manera de colar en la Ley de Ingresos de 2019 cualquier disposición que le permita cobrar más impuestos a Juan Ciudadano. Nuestros subagentes ya habían reportado de los incrementos en los valores catastrales, en algunas colonias más que en otras, que implicará forzosamente que el Impuesto Predial aumente el próximo año. También se había dado cuenta del aumento en la tarifa de agua potable a niveles por encima del índice inflacionario.

Pues bien, ahora lanzaron el anzuelo para que el Cabildo aprobara el cobro de la instalación de medidores y además que la tarifa de agua potable quede sujeta a los vaivenes del cobro de energía eléctrica, cosa esta última que no fue aprobada porque no traía el apoyo del Consejo Directivo del Simas, entre otras cosas. Por si fuera poco, cuentan que los agentes de tránsito andan bravos con eso de las multas y que incluso hasta las ambulancias del hospital de ISSSTE les han quitado las placas por invadir la banqueta cuando tienen que bajar o subir pacientes en medio de encharcamientos causados por las lluvias y el deficiente drenaje pluvial. A todo lo anterior hay que sumar los programas de premios -perdón, descuentos- a deudores morosos con los que el ayuntamiento y el Simas pretenden recuperar aunque sea un poco de lo que ya consideraban perdido. Pero en medio de tanta urgencia económica no se entienden algunas decisiones que se toman en dependencias que parecen escapar de la -suponemos- estricta vigilancia del jefazo de la comuna. Por ejemplo, la instalación de semáforos en donde no se necesitan, como en el crucero de Mónaco y Madrid, en San Isidro; o, en esa misma colonia, el pintado de los adoquines de los camellones de color gris, hecho que no sólo le quita el atractivo color rojo que dicho material tiene, sino que además, como la pintura es impermeable, no permite la filtración de agua de lluvia en beneficio de los árboles, por lo que los charcos duran a veces días en la superficie. En donde de plano sí la aberración es mayúscula es en el crucero de calzada Ávila Camacho y Abastos, en donde le fue colocado al semáforo un pequeño anuncio luminoso de propaganda del ayuntamiento, pero las luces verdes del aparato no funcionan. O sea, mucha tecnología para la promoción, pero poca para lo que en verdad se requiere.

***

Nos cuentan que hay una creciente y peligrosa inconformidad entre los integrantes de los colegios y barras de abogados locales y entre quienes laboran en diversas dependencias públicas en Torreón por el favoritismo que estarían promoviendo las altas esferas del poder en la provincia de Coahuila al otorgar plazas laguneras a los letrados de la Urbe de Adobe, a quienes poco o nada les interesan los problemas de la olvidada Comarca Lagunera. Dicen que la molestia es tal que, incluso, ya hay quienes le están echando la culpa al gober Miguel Riquelme de dar su visto bueno o, en el mejor de los casos, hacerse de la vista gorda ante la colocación de más y más abogados provenientes de la Peronera Capital en plazas que durante años se han disputado los letrados de Torreón, varios de ellos con más méritos en su haber. Tal es el caso de lo que ocurre en Sala Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Coahuila con sede en Torreón, dirigida por César Alejandro Saucedo Flores, mejor conocido como “El Ausente”. Y es que resulta que al menos dos proyectistas de esta sala auxiliar, Jaime Luna y Claudia Herrera fueron “importados” de la capital coahuilense al igual que el secretario de acuerdos y trámites del Juzgado V Familiar, Julio Concha, en plazas otorgadas por compromisos hechos con el consentido y mencionado magistrado presidente de la Sala Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Coahuila con sede en Torreón. Lo anterior tiene bastante inconformes a los abogados laguneros quienes piden que el gober Miguel deje de consentir a los grillos de Saltillo, ya que últimamente ha dejado mucho qué desear con su bendito dedo para favorecer al gremio donde por cierto hay alguno que otro compromiso no cumplido por varias plazas. Aunque seguramente la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila, apoya este tipo de nombramientos, los subagentes comentan que el “gober lagunero” ha comenzado a perder ascendencia entre los abogados torreonenses, de quienes se dice que tienen muy buena memoria.

***

Vaya polémica la que surgió en torno al tema del pretendido cobro por recolección de basura en las casas habitación a partir del próximo año en la Gómez Palacio, cobro que luego de haberse aprobado por el Cabildo para su inclusión en el proyecto de Ley de Ingresos de 2019 fue echado abajo por este mismo órgano de gobierno a la semana siguiente. La propuesta inicial era que se empezaran a cobrar 10 pesotes mensuales por este servicio en las viviendas, la que se aprobó por mayoría de los ediles con el voto en contra de los regidores Carlos Rosales y Omar Castañeda, quienes se opusieron bajo el argumento de que hace apenas unos meses se otorgó la concesión a la empresa Círculo Recolector, además de que sería un golpe a la economía de las familias. Esta semana, la alcaldesa Leticia Herrera Ale planteó a los regidores reconsiderar la medida y tuvo la respuesta favorable, pero a la vez reprochó a Rosales y Castañeda su postura contraria y les pidió apoyar a la administración con la renta de camiones, pues se tienen necesidades para fortalecer el servicio que está prestando la compañía. La misma petición la hizo al expriista y ahora morenista Juan Ávalos Méndez, quien a través de las redes sociales criticó la pretensión del Municipio de aplicar el cobro a los ciudadanos. El tema se politizó dado que Ávalos pretende ser candidato a la alcaldía de Gómez Palacio y con altas posibilidades de tener el apoyo ciudadano, según se le demostró en días pasados cuando se reunió con integrantes y exfuncionarios de distintos partidos políticos quienes al parecer, están preparando su apoyo para el exsecretario de Turismo de Durango. Por lo visto, ya todo es elecciones en Gómez Palacio.

***

Muy cerca del Mar Mediterráneo, en Medio Oriente, se encuentra nada menos que la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, quien estará de visita -perdón atrayendo nuevas inversiones para Lerdo- durante siete días en Tierra Santa, con parada en el Muro de los Lamentos incluida, seguramente. Pues sí, resulta que la presidenta municipal se aventó el viaje de 12,429 kilómetros en atención a la invitación que le hizo la Embajada de Israel en México para formar parte de la delegación que trabaja junto con el Clúster Automotriz de La Laguna en un evento que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre con el propósito de presentar este importante sector industrial de Israel y dar a conocer las tecnologías más innovadoras desarrolladas en ese país. Seguramente Jonathan Peled, embajador de Israel en México, está muy complacido de que la presidenta lerdense sí se mostró interesada en visitar Tierra Santa, interés que no demostraron los alcaldes de Gómez Palacio, Leticia Herrera y de Torreón, Jorge Zermeño, quienes, dicen, tienen trabajo qué hacer en su municipio. En fin, los integrantes del Cabildo de Lerdo esperan que este productivo viaje no vaya a ser considerado como horas extras, pues como sabrá, perspicaz lector, durante este 2018 la presidenta pudo disponer -según el tabulador de salarios- de un monto de hasta 25 mil pesos mensuales por concepto de horas extras, adicionales por supuesto a su sueldo cuyo tope es de 110 mil pesos por mes, lo que causa confusión en el entendido de que se sabe -y la ley lo dice- que quien goza de la silla presidencial desempeña este cargo las 24 horas del día. Seguro son matices sin importancia.

***

Dicen por ahí que pueblo chico, infierno grande. Y esto aplica muy bien en estos días al mágico Viesca, en donde el alcalde Óscar Jaramillo y su extesorero José Alfredo Compeán traen un pleitazo de aquellos y eso que en el pueblo se decía que eran amigos inseparables. De hecho se comenta que don Óscar se trajo a don José desde las tierras del Tío Sam, en donde llevaba varios años radicando, para que le ayudara en el manejo de las finanzas del municipio. Compeán aceptó con gusto y le agradeció a su amigo la invitación en redes sociales, mismas redes que en estos días está usando para arremeter con todo contra el alcalde. Y es que según el extesorero él ni se enteró de que lo habían “renunciado”, a pesar de que en un oficio aparece que el Cabildo le aprobó su renuncia firmada por él mismo, cosa que no reconoce. Don José dice que su cese se da luego de que denunció en Saltillo las travesuras que varios del ayuntamiento viesquense andan haciendo. Habrá que esperar si en los próximos días en la Peronera Capital se ponen a investigar o, de plano, si tendrá que ser la próxima administración municipal morenista la que asuma el caso.







Etiquetas: verdades y rumores

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...

- MD