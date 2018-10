Consulta sobre NAICM es 'una simulación', señala investigador del CIDE

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.-

Al considerar que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internaciónal de México (NAIM) es "una simulación", Francisco Javier Aparicio, investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que sería "muy preocupante" que la legislatura actual asumiera pasos firmes para modificar la Constitución y cambiar el sistema electoral en cualquier sentido, ya que Andrés Manuel López Obrador ha hablado de que le interesa implementar un referendo revocatorio".

Entrevistado al término de su exposición "Consultas populares: límites y alcances", en el marco de Los Diálogos para la Democracia, reflexiones para una nueva ciudadanía, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el catedrático y doctor en economía expresó sus inquietudes sobre el próximo gobierno.

"Cualquier reforma electoral promovida por este gobierno me preocuparía mucho, sobre todo si va en el sentido de un referendo revocatorio, porque ese es el caminito que vemos en América Latina: convocas a referéndum, lo aplicas, lo ganas y piensas que el mandato del referendo revocatorio quiere decir que vale la pena buscar la reelección", señaló.

Es decir, "si no lo hubiéramos visto en América Latina, no me preocuparía, ahora eso si implica cambiar la ley y la Constitución, preferiría que esa figura no existiera en nuestra Constitución y que si se introduce la revocación de mandato constitucional, que no aplique para el Presidente en turno porque también es muy viciado modificar las reglas de un gobierno para potencialmente beneficiar o perjudicar al mandatario en turno", sostuvo.

En cambio, precisó el también politólogo, si fuera aprobado cualquier referendo revocatorio con vigencia a partir de 2024, "yo no tengo ningún problema. Entonces los políticos del futuro conocen las reglas del futuro: es muy delicado, lo hemos visto en Venezuela, en Bolivia, y en Perú, modificar las reglas para beneficiar al gobierno en turno".

Aunque si en vez de esos planteamientos, "vamos a jugar a las consultitas callejeras, pues juguemos a la consulta callejera, pero dejemos las instituciones electorales como están y el sistema de gobierno", enfatizó.

En torno a la consulta para el nuevo aeropuerto, el catedrático, dijo que debido a su método producirá un resultado "muy sesgado"; está la información de encuestas que favorecen la opción de Texcoco, con las alternativas en la boleta de una obra en marcha de un costo definido, con un nivel de avance definido y por el otro, un anteproyecto de propuesta, que no se sabe del costo y su viabilidad.

Consultar de un proyecto en marcha y "algo que está en el aire" es incorrecto, pero la principal preocupación es cómo se realiza la consulta, que consiste en instalar casillas en ciertos municipios donde predominan los gobiernos de Morena y que además sean simpatizantes morenistas quienes realicen la logística.

La principal crítica a la consulta, agregó Aparicio, es que ese ejercicio no soportaría los estándares de escrutinio que Morena y simpatizantes han exigido en los procesos electorales democráticos del país (conteo rápido, PREP, recuento, actas de casillas), que hacen creíble, confiable e imparcial una práctica de voluntad ciudadana, pero que no están en la actual consulta, por tanto, "el resultado está viciado de origen", sostuvo.

A su vez, el consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas, dijo que continúa el proceso para realizar la consulta ciudadana en el municipio tzeltal Oxchuc, donde los pobladores buscan cambiar el sistema de partidos por usos y costumbres para elegir a sus autoridades locales.

La noche de este viernes, el Concejo General del órgano electoral considerará el proyecto, los lineamientos, las actividades, los plazos y las fechas, que de aprobarse, en tres meses se organizaría "la consulta, la asamblea municipal en Oxchuc".

Asimismo, en noviembre próximo, en elecciones extraordinarias los chiapanecos votarán por alcaldes en 10 municipios, cuyos comicios de julio pasado fueron anulados por diversos hechos violentos.

Chacón Rojas informó que el órgano electoral aprobó una bolsa de 19 millones de pesos para esas elecciones, la cual deberá aprobar la Secretaría de Hacienda en Chiapas, de acuerdo con la convocatoria electoral que fue mandatada por sentencias de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral.





