AMLO reconoce fallas en la consulta sobre el NAICM

Ante las fallas que se registraron en la consulta ciudadana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que existen errores porque es un ejercicio que no costó miles de millones de pesos, sin embargo garantizó que no se alterarán los resultados y él aceptará lo que decida la gente.

"Pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos, no voy a decir quién gasta tanto en hacer una elección y al final no son confiables. Esto es un proceso democrático, limpio, un proceso democrático creíble, nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta, nadie lo va a hacer, garantizamos eso, de que la consulta sea limpia y sea libre.

"Garantizar que no se va a alterar nada y garantizar (que aceptaremos) cualquiera que sea el resultado, si es continuar con el aeropuerto en Texcoco o hacer dos pistas en Santa Lucía", enfatizó.

En un video de 10 minutos publicado en sus redes sociales para llamar a votar a la población, López Obrador aseveró que es "un rebelde" y nadie lo va a silenciar para responder a las críticas.

Y continuó diciendo que sus adversarios se quedaron como momias ante problemas como la declaración de la guerra al narco en otro sexenio, pero ahora "gritan como pregoneros" que la consulta es una trampa, "que se borra la tinta, que se pueden votar una, dos, tres o cuatro veces".

"También que para meter miedo dicen que hay inestabilidad económica y financiera, puro cuento y puras mentiras, mucha deshonestidad intelectual cuando menos en algunos comunicadores, en la prensa fifí", expuso.

El presidente electo, en el video grabado en sus oficinas de la colonia Roma, les respondió a sus adversarios que se vayan acostumbrado porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta.

"Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta. Vamos a quitar todos esos candados para que con libertad se le consulte al soberano, al pueblo, esa es la democracia", adelantó.





