Dice sí al amor Y NO AL MIEDO

El amor había quedado fuera en la vida de La Mala Rodríguez, sin embargo, cuando menos imaginó este sentimiento volvió para hacerla feliz.

La rapera española está contenta, ansiosa de llevar su música a muchas naciones. Justo hace unas semanas retornó a México para ofrecer una serie de presentaciones como en el Festival Cervantino de Guanajuato.

Antes de que iniciara su tour en Tierra Azteca, Rodríguez atendió a varios medios en las oficinas de Universal Music de la Ciudad de México. Ahí charló con El Siglo de Torreón, siempre sonriente y sin olvidar aquella presentación que ofreció en octubre de 2013 en la Plaza Mayor.

"Qué ganas de volver a Torreón", dijo y enseguida presumió Contigo, el tema que recién lanzó a radio y plataformas digitales junto a Stylo G. Una rola que la ha alejado quizás tanto de la oscuridad para darle la bienvenida al amor.

"Esta canción es preciosa. Es como un salto al vacío, te hace creer en el amor y en la aventura. Su letra nos dice de una manera pegajosa que nunca es tarde para ponerse de color de rosa", comentó entusiasmada.

La nacida en Jerez de la Frontera, España externó que con tal melodía logró hacer a un lado temores que la aquejaban en los últimos años.

"De repente se me presentó la oportunidad de confiar en el amor y con ello de hacer algo lindo, fue así como nació Contigo. Finalmente le dicho sí al amor y no al miedo. El miedo no nos sirve de nada", recalcó.

Contigo es el segundo "single" del próximo disco de la cantautora cuyo nombre y fecha de salida todavía no los sabe. No tiene ninguna prisa en sacarlo ya que está disfrutando al máximo el proceso de grabación.

"Estoy escuchando beats, analizando nuevas propuestas. Estoy yendo a diversos sitios del mundo para grabar. La verdad es que la preparación este nuevo álbum se está volviendo una aventura muy divertida que no deseo que termine".

Recordó La Mala que el primer corte del material fue Gitanas. En sus estrofas exhorta a las mujeres a no quedarse calladas ante cualquier injusticia.

"En España las mujeres hemos pasado por cosas horrorosas. Hemos visto como la ley no nos protege y es que hay una gran desigualdad. Afortunadamente muchas féminas ya han alzado la voz y qué mejor que hacerlo con Gitanas".

Para la artista, pisar suelo mexicano es un placer. Le encantan los habitantes del país, la cultura, los colores que abundan en Ciudad de México y otros tantos sitios.

"La gente mexicano es estupenda, me gusta su carácter. Tienen un excelente humor y eso me hace sentir muy bien. Además, la comida me fascina", contó.

La cantante reconoció que gracias a Internet su propuesta pudo conocerse en los Cinco Continentes.

"Fue la red la que me llevó por todos lados, la que me hizo que mis canciones fueron ubicadas en otras naciones. Me he presentado en sitios en donde ni siquiera se había vendido un disco mío, pero me conocían por Youtube u otras plataformas".

Por último, la intérprete de Por la noche confesó que la maternidad la cambió por completo.

"Cuando te vuelves madre viene una lección de vida muy importante. Algunas la aprovechamos mientras que otras personas no. Ser mamá hace que te vuelvas más fuerte y más astuta", detalló en una terraza de Universal Music.

La cantante reveló detalles de su vida personal:

Se define como una persona, 'divertida y payasa'.

Hace deporte.

Es amante de la comida.

Lo que más disfruta es pasar tiempo al lado de su familia.

