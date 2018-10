Maestros decidirán destino de Esther Gordillo, dice Moctezuma

CIUDAD DE MÉXICO.-

Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública, aclaró que el próximo gobierno no tienen ninguna responsabilidad en un eventual regreso de Elba Esther Gordillo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en términos legales, porque se trata de un tema interno.

Entrevistado tras una reunión que sostuvo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, consideró que está en manos de los trabajadores de la educación, de sus seguidores y opositores ver qué espacio le dan a Gordillo Morales.

Moctezuma Barragán indicó que no han tenido contacto y no tienen ninguna información de la expresidenta del SNTE, quien estaría como ciudadana y líder trabajando totalmente a nivel personal. Abundó que no han hablado con Juan Díaz de la Torre, actual líder del SNTE.

Destacó que López Obrador ha reiterado que los sindicatos tendrán su autonomía, su libertad y el total respeto del gobierno, lo que significa democracia interna, que haya elecciones libres y secretas, para que se puedan expresar todos los trabajadores con libertad.

Sobre las declaraciones de Elba Esther Gordillo de que nunca se fue de dicho sindicato, opinó que lo que dice es que, como se le interrumpieron sus derechos por la aprehensión y después se le declaró inocente, está en derecho de continuar con lo que tenía.

Agregó que un servidor público sólo puede hacer lo que la ley le instruye y un ciudadano puede hacer cualquier otra cosa que quiera mientras no esté prohibido.

Consideró que los foros sobre educación han sido un éxito rotundo, se ha platicado con miles de maestros y líderes sindicales, donde se ve la experiencia del magisterio y eso ha ayudado a integrar el programa educativo del próximo gobierno.





