Realizarán evento de Cruzadas Matrimoniales en La Laguna

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

GÓMEZ PALACIO, DGO







COMENTAR

El próximo fin de semana (sábado y domingo) se realizará en la Comarca Lagunera el Movimiento Nacional de Cruzadas Matrimoniales, que tendrá como sede el Centro de Convenciones de la Expo Feria de Gómez Palacio.

Mauricio Reynoso y Esperanza Lomeli, coordinadores del Movimiento de Cruzadas Matrimoniales y que proceden de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, señalaron que el movimiento es católico y la invitación está abierta a todo el público, ya que se impartirán una serie de conferencias que brindarán herramientas para la formación de la familia.

“Aunque el tema es Cruzadas Matrimoniales, lo que se pretende es llegar a todo tipo de personas, si son padres o madres solteras, personas solas, son bienvenidos; incluso novios que se preparan para el matrimonio, pues este tipo de conferencias ayudan mucho para su formación”, aseguraron.

Entre los conferencistas que asistirán se encuentra, el Licenciado Francisco González, quien hablará sobre las finanzas en el hogar; Gabriel y Mayra, fundadores de Cruzadas Matrimoniales, ellos tocaran el tema del perdón, lo importante que es saber perdonar en el matrimonio; así como el Licenciado Juan Antonio González, quien abordará el tema de lo que los hijos cuentan. Este último dentro de su actividad profesional, ofrece terapias y trabaja mucho con jóvenes y sabe la problemática de ellos.

El sábado las conferencias iniciarán a partir de las 09:00 de la mañana y culminarán alrededor de las 19:00 horas.

Para el domingo, el evento se centrará en el fin del Año de la Juventud, que concluirá con una plática dirigida a los jóvenes, misma que iniciará a las 09:00 de la mañana y se espera concluya al medio día.

Mauricio Reynoso señaló que la entrada tendrá un costo simbólico de recuperación y recalcó que se tocarán puntos que son vitales para poder llevar la armonía y sobre todo la cordialidad en la familia.

Por su parte, Juan Cervantes, coordinador del movimiento Cruzadas Matrimoniales Laguna, dijo que las personas interesadas en asistir al evento pueden solicitar informes en su página de Facebook Cruzadas Laguna, o bien en el teléfono 87 13 55 82 29.

Asimismo, los boletos se pueden adquirir en Gómez Palacio en taquilla, la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y Iglesia de la Sagrada Familia; en Torreón en el Colegio Mano Amiga y en la ciudad de San Pedro de las Colonias en la Parroquia de San Pedro Apóstol.

Por último, Esperanza Lomeli dijo que todas las personas son bienvenidas, “que no porque el slogan diga Cruzada Matrimonial y yo no estoy casado o somos novios, o estamos en proceso de casarnos, no puedo acudir, al contrario todos son bienvenidos, mientras pertenezcas a una familia, papás, abuelos, tíos, hijos, todos son bienvenidos, y pues se trata de crecer, de formarnos; tomamos diplomados, maestrías para ser exitosos, pero a veces para ser felices, que es el vivir el día a día en familia, pues a veces no nos preparamos y esto es una muy buena oportunidad que tienen aquí en La Laguna para acrecentar ese vínculo familiar que tenemos en esa dinámica familiar que vivimos todos los días”.





Se impartirán una serie de conferencias que brindarán herramientas para la formación de la familia. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: cruzadas matrimoniales

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...

- MD