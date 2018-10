Exhiben la basura que dejó la caravana migrante en Chiapas

TORREÓN, COAH.-

A través de redes sociales se difundió un video que muestra una gran cantidad de basura que dejó la caravana migrante tras su paso por Chiapas.

El usuario que narra el video, manifestó su indignación ante la suciedad que se dejó “en un lugar hospitalario”.

“Ya se fueron los migrantes, ya nos dejaron la basura, ¡qué desperdicios de alimentos cuando dicen que no tienen ni para comer!. Y el hecho de que vayan a una tierra ajena, no significa que no deban ser, por lo menos, limpios y evitar que la basura esté por todos lados”, relata durante la grabación.

Además, quien publica el video muestra la ropa y comida que se les había regalado, preguntando si de verdad la gente que va en la caravana está necesitada.

“Aquí es donde vienen las interrogantes, si en verdad es gente que necesita, gente educada, gente tranquila, gente limpia, o en realidad hay algo detrás de esta caravana”, expresa el usuario.

