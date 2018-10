Empresarios respetarán decisión sobre NAICM: Jiménez Espriú

CIUDAD DE MÉXICO.-

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que ha tenido contacto con diversos empresarios, quienes han sostenido que respetarán la decisión que la próxima administración federal tome respecto a la construcción del nuevo aeropuerto.

Entrevistado al llegar a la oficina de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú detalló que aquellos empresarios con los que ha hablado, de los cuales declinó dar sus nombres “han expresado que respetarán la decisión, no han dicho que la decisión ciudadana, (han dicho) que la decisión que tome el próximo gobierno.

"He hablado con algunos de ellos, que no son muchos, todos me han dicho que respetarán la decisión que tome el gobierno, naturalmente”, reiteró.

Por otra parte, descartó de manera enfática que la empresa de José María Riobóo haya tenido influencia en el reciente estudio que se presentó en la víspera, “absolutamente es una empresa independiente de un altísimo prestigio”.

Agregó que esta posición independiente de la empresa de Riobóo tiene que ver también con cuestiones de seguridad, “es una empresa que está vinculada con Air Bus y Air Bus tiene muchos aviones, no va a ser una cosa que fuese estrictamente válida técnicamente hablado”.

Respecto de la consulta que se dio este día para construcción del nuevo aeropuerto reconoció que “cada quien tiene sus puntos de vista, hay dos opciones y algunos estarán con alguna opción y otros por la otra, todo el mundo es libre por esta opción u otra y depende de los intereses de cada quien”.

De manera que se han tenido acercamientos constantes con los contratistas del aeropuerto de Texcoco y “se tendrán acercamientos de otra naturaleza una vez que se sepa cuál es la decisión que vamos a tomar y será decisión de López Obrador cuándo reunirse con los empresarios”, refirió.

Finalmente puntualizó que “tengo entendido que la Secretaría de la Defensa Nacional había adquirido terrenos para hacer sus instalaciones, porque desde antes cuando se hablaba solamente del aeropuerto que se está construyendo, la Base Aérea Militar tenía que salir de ahí, porque ya no es compatible la orientación de las pistas del Nuevo Aeropuerto con las de la Base Aérea".

Este jueves inició la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto. (EL UNIVERSAL)

