Aspira 'Roma' a ganar premio Goya

La cinta fue preseleccionada como Mejor Película Iberoamericana

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, y el director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, anunciaron ayer los 16 filmes preseleccionados por las academias y comités de selección de los distintos países para representarles en los Premios Goya, en ese apartado.

Por Argentina fue preseleccionada "El ángel", de Luis Ortega, mientras que Bolivia trae "Averno", dirigida por Marcos Loayza. De factura brasileña es "Benzinho", de Gustavo Pizzi, mientras que la apuesta chilena es "Los perros", dirigida por Marcela Said.

También aspiran al Goya el título colombiano de Laura Mora, "Matar a Jesús"; el costarricense "Medea", de Alexandra Latishev Salazar y el ecuatoriano "Agujero negro", de Diego Araujo.

La República Dominicana seleccionó "Cocote", de Nelson Carlo de los Santos; Venezuela "La familia", de Gustavo Rondón Córdova; Uruguay "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner; y Paraguay "Las herederas", de Marcelo Martinessi.

Las opciones al Goya iberoamericano se completan con la representante de Portugal "Pegregrinação", de João Botelho; la cubana "Sergio & Serguéi", de Ernesto Daranas; la peruana "Wiñaypacha", de Óscar Quispe Catacora. La representante de Panamá para los premios Goya es "Yo no me llamo Rubén Blades", de Abner Benaim.

Esta selección es "una prueba de la riqueza y diversidad del cine iberoamericano y una muestra más de su fortaleza. Es un cine que gana premios y que ha incrementado en número y calidad sus producciones", aseguró Barroso.

El filme es un retrato vivido del conflicto doméstico y la jerarquía social en pleno momento de agitación política en México de los setentas.

El multipremiado director de cine visita Morelia en compañía de su elenco para estrenar ese trabajo, basado en los recuerdos de su infancia tanto en el ámbito familiar como social.

Entre anécdotas sobre las emociones que se despertaron durante el rodaje comentó que "es la primera película en la que no hablo con nadie porque la herramienta era mi propia memoria; fueron meses y meses de indagar en mis memorias, luego cotejarlas y compartirlas a mi nana (Libo) para retroalimentarlas.

"Sobre todo de esas partes que no conocía, que para mí son memorias dentro del contexto de la burbuja familiar. Lo que fue un gran descubrimiento fue la vida social fuera de esa burbuja, donde me cayó el veinte de manera brutal porque poco conoces muchas veces a las personas que más amas", compartió.

En ese sentido mencionó que desconocía las carencias con las que cargaba su nana y "encima de eso con un bagaje indígena en un país donde eso está despreciado".

El filme sigue de cerca a "Cleo", una joven trabajadora doméstica de origen mixteco, y a su amiga "Adela", quienes trabajan para una familia a punto del quiebre.

Concreta 'Roma' en borrachera

Fue durante una borrachera enla ciudad de Morelia, que Alfonso Cuarón decidió dejar de lado las críticas y concretar "Roma", su nueva película, situada en 1971.

Y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Pawel Pawlikowski (Ida), le había destrozado el guión.

"Estaba con Thyerri Fremaux (director del festival de Cannes) y me preguntó qué iba a hacer. Yo venía un poco inseguro del proyecto porque una semana antes Pavel lo había completamente asesinado (al guión) y, en su muy polaca manera, me decía que a lo mejor estaba bien, pero no entendía nada.

"Una semana después quería seguridad y me encuentro en Morelia y Thierry me dice: déjate de ma…, lo que tienes que hacer es regresar a México y filmar a través de la realidad que conoces", recordó.

Y así el ganador del Oscar por "Gravedad" dio inicio al proceso de creación de "Roma", ganadora en el pasado festival de cine de Venecia y que ahora es colocada como una de las fuertes contendientes a ganar la estatuilla hollywoodense del Oscar.

Alfonso Cuarón ofreció ayer una charla magistral en el marco del Festival de Cine de Morelia, en el Teatro Ocampo.

Fue entrevistado por el mismo Pawlikowski, quien sonrió al ser mencionado en el recuerdo.

"Roma" sigue a una familia de clase media alta, cuyos padres se encuentran en proceso de disolución, mientras que una de las chicas que les ayuda en el hogar, es embarazada.

"Parte del asunto es que es la primera película de la que no sabía qué iba a salir", recuerda Cuarón.

Festival. Alfonso Cuarón presentó su película "Roma" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, México. (ARCHIVO)

