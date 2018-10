'Lo que aprendí del cáncer de mama'

TORREÓN, COAH.-

Dice que venció el mal gracias a Dios, los medicamentos, las quimioterapias y la alimentación

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Olga Romero se enteró hace un año que tenía cáncer. Las sospechas se confirmaron luego de que los doctores mandaran a hacer un ultrasonido y después una biopsia. "Fue algo muy traumático, muy fuerte. Yo pensé que me iba a morir. La palabra cáncer para mí era algo muy fuerte, sabía que las personas con cáncer se morían".

Dentro del grupo de mujeres de Amanecer Rosa, una asociación de Lerdo dedicada a luchar contra la enfermedad, Olga es una de las más calladas. Sus compañeras, sorprendidas, la felicitan luego de dar su testimonio. Olga, una señora menuda de cabello negro, dice que venir a este grupo le hace mucho bien.

Luego de enterarse de que tenía cáncer, Olga se encomendó a Dios y en las manos de los doctores. Con el apoyo absoluto de su familia y amigas, hoy relata su historia desde el lado de la vida. "Yo amo mucho la vida. A mi familia la amo y eso hace que yo siga luchando cada día".

"Lo que me hizo vencer al cáncer fueron Dios, los medicamentos, las quimioterapias, la alimentación. Empezar a ver la vida más positiva. Yo cambié mucho a raíz de saber que estaba enferma, cambié mi forma de ser. Antes no era sociable, era muy seria. Aquí he cambiado mucho, sí se puede salir adelante con la ayuda de las demás.

"Ahora me siento una mujer distinta. Gracias a esta enfermedad pude conocer a estas personas. Son mis amigas, mis compañeras, todo para mí. Disfruto más cada momento, cada día. Vivo al día, ya no pienso en el pasado ni en el futuro. Sólo el aquí y el ahora".

Olga considera que la convivencia y las terapias que ofrece Amanecer Rosa son muy bonitas. El apoyo que se dan significa mucho para cada una. "Yo este grupo lo necesito mucho, sin él no sería nada, estaría en mi casa pensando en la enfermedad. Venir aquí me distrae y se me olvida un rato que estoy enferma".

La fe de Olga en Dios se hizo más fuerte de la enfermedad y dice que ése ha sido su mayor descubrimiento. "El mayor aprendizaje es darle gracias a Dios, sé que Él no me suelta de la mano. He aprendido a ver la vida de una manera diferente, más positiva. Valoro más a mi familia. No tenemos la vida comprada. Soy más humana que antes".

Confianza y fe. Olga se encomendó a Dios y en las manos de los doctores.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP