Acusan de 'ocultar' pasivos y contratos

Dice que lo hacen para no reflejar tanto gasto y de esta forma no perjudicar ingresos

Dora Elia Salinas Durán, síndica de minoría, dijo que los estados financieros del Ayuntamiento de Torreón no reflejan todos los pasivos registrados, pues indicó que algunos "se guardan" para no reflejar tanto gasto y de esta forma, no perjudicar los ingresos.

Salinas, quien es presidenta de la comisión de Transparencia, dijo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) envió una evaluación positiva al Ayuntamiento durante el último mes, pero se menciona que en los portales del Municipio no están registrados todos los contratos que se han llevado a cabo, sólo hay 15 en lo que va de la administración.

"Hay una opacidad en contratos, en las obras, nos remarca el INAI que no hay transparencia en cuanto a las obras que se llevan a cabo, las obras ejecutadas, el monto de las mismas, en los proveedores que prestan algún servicio al Municipio, las actas constitutivas no están publicadas, así como las modificaciones a éstas", comentó.

La edil dijo que se hizo la recomendación a la Tesorería por parte del INAI y que la postura es que subirán la información correspondiente en su momento, a fin de cumplir con la transparencia que exige el Instituto.

Señaló que en los primeros nueve meses de administración se recabaron ingresos por mil 859 millones de pesos, 75 por ciento de los cuáles se han invertido en gasto corriente, con un pasivo de 115 millones de pesos a corto plazo y 40 millones a largo plazo. Consideró que los ingresos han sido mejores que en la gestión anterior, pero no se ha dado la prioridad a la inversión en obra, que representa un 13 por ciento.

¿Qué señalan?

Los señalamientos:

=> La síndica dijo que la inversión de obras representa 278 millones de pesos, pero consideró que han sido "de imagen" y no de impacto, para bacheo de las calles, pintura, así como el mantenimiento y rehabilitación de canchas y plazas.

=> Dijo que hubo mucho gasto en ayudas sociales a personas, pero opinó que no lo hubo en servicios públicos, aunque admitió que se perforaron algunos pozos de agua y se dio mantenimiento a algunos drenajes sanitarios y en la conducción de agua.

el siglo de torreón / Jesús Galindo

