'Jona' guarda amor a Rayados, pero hoy es Guerrero

El arquero afirma que buscarán triunfo que los meta a liguilla

Firmes en su objetivo de lograr la clasificación a la liguilla con un triunfo en casa el próximo viernes, los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer con sus entrenamientos en Territorio Santos Modelo, de cara al duelo ante los Rayados del Monterrey.

El plantel albiverde realizó ayer una práctica matutina en su cuartel general, donde iniciaron los trabajos en el gimnasio con ejercicios funcionales y de coordinación, para pasar a cancha y encontrarse ante un clima fresco y lluvioso, lo cual no fue impedimento para el entrenamiento consistente en circulación de balón y definición de cara al marco. Los Guerreros regresarán esta mañana a las instalaciones de TSM para realizar un nuevo entrenamiento matutino.

Una vez terminadas las actividades de ayer, el guardameta Jónathan Orozco compareció ante los medios de comunicación, para hablar acerca de lo especial que resultará el partido ante el equipo que lo vio nacer como futbolista: "sin duda va a ser un partido especial, obviamente no cambia el sentimiento que yo tengo por la institución de Rayados, pero el cariño tras lo que he estado haciendo en Santos durante casi dos años, la verdad ha sido muy bueno, me siento muy feliz aquí en La Laguna, entonces es especial, pero para mí lo más importante es ganar para asegurar la clasificación, para mantenernos en la parte alta de la tabla y para seguir pensando que se puede lograr ese bicampeonato que tanto queremos".

Orozco se mantiene ligado a la ciudad y al equipo de Monterrey, por cuestiones personales y profesionales, pero eso no merma su deseo de ganar el próximo viernes.

"Es imposible quitarme de eso, soy de Monterrey, casi toda mi familia es Tigre o es Rayada, hacemos apuestas no sólo con las amistades que tengo allá, sino también con las de aquí de Torreón que le van a Rayados, pero es parte del juego. Platico con Dorlan (Pabón), he platicado con Funes (Mori), con Montes (César) y sé que a pesar de los buenos resultados, la gente no está muy conforme, tienen lesionados, pero eso no nos debe importar a nosotros, que debemos pensar en ganar y tenemos también la meta de llegar a 30 puntos, que se nos ha negado", afirmó.

Para el guardameta santista, no hay desventaja o factores en contra de Santos, al jugar en un día y horario poco acostumbrados para ellos, sin embargo, confiesa que sí le gusta más el domingo para jugar, por el tema de la comodidad para los aficionados.

"Es lo mismo, trabajamos de la misma manera con miras a ganar el partido, soy honesto y me gusta jugar más en domingo, porque la gente tiene más tiempo de venir temprano y llenar el estadio, el viernes soy consciente de que es un poco complicado por el horario, la gente apenas está saliendo del trabajo, pero esperemos un lleno ante un rival directo", advirtió.

"Jona" reiteró que a Santos no le incomoda tener pocos reflectores de la prensa nacional, al contrario, les ayuda a jugar sin presión adicional.

"No nos dan mucho protagonismo fuera de la región, se habla más de equipos como Cruz Azul o América, Tigres o Monterrey y nosotros estamos arriba de ellos dos en la tabla, el equipo no ha dejado de estar en los primeros lugares, así que sabemos nuestro rol, estamos concentrados, metidos, jalando para el mismo lado y sería muy bonito lograr el bicampeonato", sentenció.

El trabajo de Santos Laguna se realiza para sus aficionados, más que para la prensa nacional, aseguró Orozco: "no nos molesta tener pocos reflectores, nosotros trabajamos para nuestra institución, para nuestra gente, que es lo más importante, no tanto para los medios.

"Sabemos que hay equipos más mediáticos que nosotros, jugadores más mediáticos que nosotros, pero trabajamos como equipo, tenemos jugadores de selección, el trabajo va hablando no en los medios, pero sí en resultados dentro del futbol mexicano".





Jonathan Orozco surgió de las Fuerzas Básicas de Rayados y ahora defiende los colores del Santos.

