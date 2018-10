México no puede fallar sobre NAICM: OCDE

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







México no puede fallar en la construcción de la nueva terminal aérea capitalina porque pondría en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El secretario general del organismo, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que los ojos del mundo están puestos en la gestión, en la ejecución y en la exitosa conclusión de este mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La construcción de la nueva terminal aérea de la capital del país debe convertirse en un referente nacional e internacional, subrayó, al presentar aquí el “Tercer informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México” de la OCDE, el cual fue entregado a las autoridades de los gobiernos saliente y entrante.

El exsecretario de Hacienda de México precisó que no se va a pronunciar sobre la discusión que hay en estos momentos respecto a la localización del nuevo aeropuerto, porque el tema no forma parte del mandato de la OCDE y “no me quiero pasar de listo”, ante la consulta que se realizará en los próximos días sobre este asunto.

En su opinión, el proyecto tiene que confirmar que sí se pueden transparentar las contrataciones públicas de una obra de estas magnitudes, que sí se puede llevar a cabo una obra de esta dimensión mediante procesos competitivos, licitaciones abiertas y transparentes.

"Si se logra en una obra tan compleja como el aeropuerto de la Ciudad de México, se puede replicar en otras obras de menor complejidad y de menor escala", manifestó, acompañado por el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Roberto Martínez Yllescas.

Luego de hacer entrega del informe a la embajadora de México ante la OCDE, Mónica Aspe, destacó que por el costo del proyecto del NAICM por 13 mil millones de dólares, éste se ubica como la obra de infraestructura individual más grande emprendida en el país.

Insistió en que la OCDE no ha participado en la discusión sobre la localización de este proyecto, debido a que ello está fuera de su mandato, pero resaltó que este informe que realiza sobre el mismo servirá para que las autoridades competentes tomen decisiones al respecto con la mejor información posible.

Gurría Treviño apuntó que su expectativa es que cualquier decisión se tome con base en evidencia objetivo, en los costos que implican las diferentes opciones y en que es indispensable que el país tenga lo más pronto posible una terminal aérea que le dé a los pasajeros un servicio digno.

No obstante, dijo, los inversionistas están muy interesados en el resultado de esta consulta que se llevará a cabo durante cuatro días, a partir de este jueves, porque hay tres emisiones de deuda por un monto conjunto de siete mil 600 millones de dólares en manos de todo el mundo.

El secretario general de la OCDE señaló que con independencia de que haya fuente de pago de esta deuda a través de los derechos que pagan los turistas por la llamada Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), los inversionistas están pendientes de que el proyecto vaya bien y siga avanzando.

“Qué decisión se tome respecto al proyecto, tendrá un impacto respecto de los mercados crediticios, el standing crediticio del país, los ratings”, por lo cual es de interés de los inversionistas, y se espera que las cosas vayan con los menores sobresaltos posibles y se tengan buenas noticias en la materia.

Sobre la posibilidad de concesionar el NAICM, consideró que esta es una decisión que al igual que la ubicación, debe ser tomada por las autoridades gubernamentales, y el proyecto seguiría siendo de participación estatal mayoritaria, lo que puede hacer en cualquier momento, ya sea durante su construcción o una vez que esté terminado, como ya ocurrió antes en México con la venta en paquete de otras terminales aéreas.

En el informe de la OCDE, indicó, se destaca que 88 por ciento del valor de los contratos se hizo por licitación, en lugar de la alternativa de hacerlo por adjudicación directa, mientras que el promedio de asignación de licitación de obra pública del gobierno mexicano es de 72 por ciento.

El hecho de que 88 por ciento de las obras del nuevo aeropuerto se hayan hecho hasta ahora por licitación abierta, debe ser motivo de tranquilidad y satisfacción, resaltó Gurría Treviño, al referir que hasta ahora se han firmado 461 contratos que están publicados en Internet, hecho que le da transparencia a la gestión de la obra.





El secretario general del organismo, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que los ojos del mundo están puestos en la gestión, en la ejecución y en la exitosa conclusión de este mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). (ARCHIVO)

