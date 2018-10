Lotería de EU impone récord de mil 600 mdd

WASHINGTON, EU.-

La estratosférica cifra de mil 600 millones de dólares, un monto récord en la historia de las loterías del mundo, será jugada hoy en el sorteo Mega Millions en 44 de los 50 estados de la Unión Americana.

Al cabo de meses sin un ganador del premio mayor, Mega Millions sorteará esta noche una bolsa récord que podría dar al ganador una bolsa en efectivo de unos 904 millones de dólares o 29 anualidades de más de 31 millones de dólares, después de impuestos.

“Sólo de pensarlo me mareo. Lo primero que haría es ayudar a mi familia en México, pasear un poquito y no gastarlo muy rápido”, comentó una residente mexicano que no suele participar en la lotería, pero que en esta ocasión confiesa estar haciéndolo todas las semanas.

Las posibilidades de ganar el Mega Millions son sin embargo remotas, alrededor de uno en 300 millones, por lo que resulta más probable ser impactado por un rayo.

Pero eso no ha impedido que miles de personas se contagien de la fiebre de la lotería.

“Véanme bien porque están viendo a la próxima billonaria”, comentó sonriente en un mensaje de Twitter una señora afroamericana.

El incremento de comprador permitirá que se compren alrededor de 75 por ciento de las combinaciones posibles, es decir que aún existe un 25 por ciento de probabilidades de que no haya un ganador.

A la fiebre de Mega Millions se ha sumado el interés en la otra gran lotería de Estados Unidos, el Powerball, que se juega también en 44 estados, así como en Puerto Rico.

El Powerball pondrá en juego el miércoles la nada despreciable bolsa de 624 millones de dólares, que podría continuar aumentando de no registrarse ganador del premio mayor. La probabilidades de ganarlo son marginalmente mejores, uno en 292 millones.

Entre ambos la bolsa ascenderá a más de 2.2 mil millones de dólares.

El premio mayor se reduce en ambos casos en un 24 por ciento, toda vez que el Servicio Interno de Rentas (IRS) deduce automáticamente el monto de los gravámenes fiscales federales.





