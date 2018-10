'No caeremos en las exigencias de otros'

CIUDAD DE MÉXICO

Alfonso Navarrete Prida advirtió que México no será presionado por otro gobierno

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que México no caerá en exigencias de algún otro gobierno que pretenda provocar una "reacción hostil" contra la caravana de migrantes centroamericanos.

"No vamos a caer en la presión de grupos de interés que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los migrantes, quienes utilizan a niños, mujeres y adultos mayores para presionar una llegada a Estados Unidos, la cual no va a ocurrir si no pasan filtros con nosotros", señaló.

En el Salón Juárez de Gobernación, adonde el funcionario asistió a la presentación del libro "Las Ideas Políticas de José María Morelos en la Historiografía Mexicana del Siglo XX", se refirió al mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que "México es incapaz de detener a la caravana migrante".

"El gobierno mexicano respeta cualquier declaración que haga un presidente y exige respeto a sus nacionales, a sus decisiones soberanas y a las acciones que toma en el marco del cumplimiento de las leyes", aseguró.

Navarrete Prida recordó que en México la migración no se criminaliza, por lo que descartó que haya deportaciones masivas de migrantes que el pasado viernes ingresaron al país irregularmente.

Informó que según las cifras oficiales, en este momento mil 128 migrantes hondureños han solicitado refugio en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a través de Twitter que México esté siendo "incapaz" de frenar la caravana de alrededor de 5 mil migrantes centroamericanos y anunció que empezará a "cortar o reducir de forma sustancial" la ayuda exterior a Guatemala, Honduras y El Salvador por no haber detenido la salida de sus conciudadanos.

"Tristemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de frenar la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos", escribió Trump, quien declaró la situación una "emergencia nacional" y puso en alerta a la Patrulla Fronteriza y las fuerzas armadas por si, tal y como amenazó la semana pasada, decide cerrar la frontera sur de Estados Unidos.

Así, Trump pareció olvidarse de las felicitaciones a las autoridades mexicanas por su trabajo en el intento de frenar la caravana.

De la misma manera, el presidente de Estados Unidos anunció el cumplimiento de una de sus promesas: el freno de la ayuda a países centroamericanos. "Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de hacer su trabajo de frenar que la gente abandonara su país y venir ilegalmente a Estados Unidos. Vamos a empezar a cortar o reducir de forma sustancial la masiva ayuda que constantemente les estamos dando", sentenció.

En su denuncia de la supuesta poca acción de los gobiernos centroamericanos ante el flujo de migrantes, Trump aseguró que "criminales y desconocidos de Oriente Medio están mezclados [en la caravana]".

Al respecto, el futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló este lunes en Ottawa, que los mensajes de Trump no le sorprenden y vinculó su mensaje con la campaña electoral que vive Estados Unidos, al tiempo que agregó que el nuevo gobierno ofrecerá más visas de trabajo para migrantes centroamericanos.

"Estos tuits que hemos visto últimamente no me sorprenden a mí ni al gobierno. Está muy cercana la elección en Estados Unidos", dijo Ebrard tras un encuentro con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.

Marcelo Ebrard no respondió directamente cuando se le preguntó qué haría el gobierno entrante con la caravana. En vez de ello, prometió cambios sustanciales a la política migratoria mexicana.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que más de 7 mil personas forman parte de la caravana de migrantes. "En este momento se estima que la caravana incluye a 7 mil 233 personas, muchas de las cuales tienen intención de continuar marchando hacia el norte", indicó el portavoz Farhan Haq, durante la conferencia de prensa diaria de la ONU.

En tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió a los países que brinden protección, así como atención inmediata y prioritaria a los niños que forman parte de la caravana y viajan "en condiciones de intensa vulnerabilidad, enfrentando situaciones de altísimo riesgo".





Mantienen su paso. La caravana de migrantes hondureños continúa su camino rumbo al municipio de Huixtla, Chiapas.

