'Dona' su tiempo a quien lo necesita

TORREÓN

Labora en ISSSTE desde hace más de 26 años; ve a 50 personas a diario

TORREÓN







COMENTAR

En un consultorio médico y con tan sólo 10 años de edad, Javier García Salcedo descubrió su verdadera vocación.

-¿Qué vas a estudiar?- me preguntó en una consulta el médico de la familia.

-Leyes, quiero ayudar a la gente -respondí.

-No, si quieres ayudar a la gente hazte médico, un médico nunca le va a hacer daño a nadie, nunca va a juzgar a nadie y siempre va a ayudar a los demás.

Esa respuesta fue determinante. Javier García Salcedo es de los pocos especialistas que no cuenta con consultorio privado porque considera que esto no le permitiría poner la atención que necesitan sus pacientes de Geriatría del ISSSTE, institución de salud pública en la que labora desde hace más de 26 años y donde ve entre 40 y 50 personas diariamente.

Si hay algún paciente grave, así sea 25 de diciembre, 1 de enero o cualquier otro día feriado, el doctor va a hacer la revisión, esté o no en su horario y sin cobrar un peso de más por ello.

Sus colegas cuentan que muchas veces García Salcedo dona su tiempo y su trabajo a quien lo necesita. Su trayectoria es un ejemplo a compartir, hoy Día del Médico.

La carrera la cursó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). Narra que se venía de "ride" desde Madero, porque el dinero no abundaba en la familia. Comía en el DIF y cuando se incorporó el Hospital Universitario a la Facultad de Medicina, lo hacía en esta institución.

Después de titularse se fue a estudiar al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) la maestría en Farmacología, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

A su regreso comenzó su carrera como docente en la Facultad de Medicina. "Pero yo mismo me caía gordo, no me gustaba cómo era farmacología, dije: - voy a hacer otra cosa, voy a hacer medicina interna- y la conjugué con la farmacología, resultó bien de dos maneras, primero ayudando a los muchachos a darle a la Farmacología ya con aplicación médica, pero además aplicándolo a mis pacientes de Medicina Interna".

En Medicina Interna comenzó a ver a muchas personas de la tercera edad que requerían de servicios especializados, entonces decidió ser geriatra.

Javier García Salcedo es el primer geriatra de Torreón con título universitario. Sus estudios los cursó en la UNAM. De hecho, cuenta con un doctorado en ciencias de esta especialidad.

Pero esto no es todo. Otra área de la medicina que desde joven llamó su atención y que desarrolla hasta la fecha, es la investigación.

Sus maestros, Bulmaro Valdez y Arnulfo Portales, a quienes recuerda con cariño, le decían: "Si va a ser investigación que sirva de algo a la gente" y así fue.

Los docentes llevaban a los estudiantes a las comunidades rurales para ver la problemática del arsénico, por lo que desde segundo año de universidad el doctor ha estudiado una de las problemáticas de mayor interés, para quienes habitan la Comarca Lagunera, hasta nuestros días.

Gracias a estas investigaciones que ha hecho la Facultad de Medicina, se puso mayor interés en el tema y los gobiernos han actuado en consecuencia. "Tuvimos la fortuna de estar con gente como Hugo Andrés Araujo de la Torre, Salvador Hernández Vélez, doctor Miguel de los Santos, peleando porque llevaran el agua sin arsénico a las comunidades".

Una vez que el problema llegó a Torreón, un grupo de personas, entre ellas el doctor Salcedo, comenzaron a organizarse para incidir en el tema y se logró la colocación de los filtros.

En su paso por la UAdeC además de ser docente por 38 años, también fue director, coordinador de la Unidad Torreón, secretario general de la UA de C y secretario en funciones de rector.

Entre los recuerdos que más atesora de su carrera están las enseñanzas de sus maestros, que vinieron a reforzar lo que a sus 10 años tenía claro para su vida: ayudar a la gente. "Ese afán de servicio, es la semilla que pusieron en mí, mis maestros y que, bendito sea Dios, pude seguir. Yo creo que es una bendición de Dios que nos hayan dejado estudiar lo que nos gusta hacer y lo que más le gusta a hacer a un médico es servirle a los demás".





Atención. El doctor Javier García Salcedo, en su consultorio.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP