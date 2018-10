'Es un orgullo representar a Torreón: Ángel Elizondo

TORREÓN

El lagunero dice que dará lo mejor de sí para llevarse el primer lugar en La Voz... México

Para el cantante Ángel Elizondo es un orgullo representar a la Comarca Lagunera en La Voz… México.

Gracias a su interpretación del tema Love on Top logró llamar la atención de la coach brasileña, Anitta en la penúltima etapa de audiciones del programa que tuvo lugar el pasado domingo. Él ya se ha quedado en el equipo de la artista y su próxima aparición será en Las batallas.

A unas horas de que fuera seleccionado, Elizondo habló con El Siglo de Torreón de su ingreso al programa y de cómo ha lidiado con sus preferencias sexuales tras revelar que su madre lo acepta, pero su padre no.

La noche del 21 de octubre, Ángel aprovechó para pedirle matrimonio a Carlos Rivera lo que causó revuelo en redes sociales tanto ese día como ayer.

´Representas a La Laguna en La Voz… México, ¿Cómo te sientes de ello?

Torreón es una ciudad que ha sufrido tantos cambios en los últimos años. Hemos superado grandes retos. La gente lagunera es hermosa, inteligente y luchona. Estoy agradecido con Dios por ser parte de la comunidad lagunera que día a día sabe superarse a pesar de que no hay tanto apoyo a la cultura como en otras partes de México.

"Estoy completamente orgulloso de ser de Torreón, Coahuila y de representar en La Voz... México. Soy muy feliz siendo lagunero", comentó entusiasmado.

´¿Cómo fue el proceso de selección?

Hice el casting en Guadalajara y bueno fue bárbaro, nervio tras nervio y para colmo andaba enfermo, era la segunda vez que hacía el casting para La Voz.

"Yo pasaba por problemas personales y no sabía si ir o no al casting y total me decidí a ir lo cual fue padrísimo porque logré quedarme y todo esto que está ocurriendo es genial", dijo.

´¿Fue difícil hablar de tu orientación ante las cámaras?

Siempre he sido una persona abierta sobre quién soy, sobre mi preferencia y lo que represento.

"Lejos de ser difícil fue un orgullo poder hablar de esto, llevo tantos años queriendo hacerlo. Creo que más de que ser de la comunidad LGBT formamos parte del mundo. No me dio pena ni miedo, sino mucho orgullo", aclaró.

´¿Qué es lo que más te gusta de Carlos Rivera?

Su calidad como artista, lo admiro muchísimo sobre todo en la parte de ser humano. Admiro su trabajo en el teatro y en la música. Él ha sido un artista que ha sabido superarse a sí mismo.

´¿Qué hacías en Torreón antes de entrar a La Voz?

Llevo seis años dedicándome a la música en La Laguna. Me gusta tocar guitarra, teclado, bajo, cajón peruano. También estudié Diseño Gráfico y Licenciatura en Comunicación de Empresas.

´¿Qué les dices a tus paisanos?

A toda mi gente de La laguna los amo y los adoro. Los laguneros nos apoyamos entre los mismos y quisiera pedirles su apoyo a todos ustedes que saben que represento a Torreón para que vean La Voz, estén pendientes de Las batallas y entren a mis redes sociales. Prometo ser muy disciplinado porque ustedes se merecen lo mejor.







