Caravana migrante, una emergencia nacional: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a las autoridades mexicanas de ser "incapaces de detener" la caravana de inmigrantes procedentes de Honduras que se dirigen a la frontera sur de EU, y aseguró que ha alertado a las Fuerzas Armadas al tratarse de "una emergencia nacional".

"Tristemente, parece que la Policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de EU", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!