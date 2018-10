No hay lugar para el racismo: Gael García

MORELIA, MICH.-

El actor Gael García, quien asistió al FICM, pide que con el nuevo gobierno se discuta sobre la migración

Gael García Bernal y Diego Luna piden que se discuta el tema de la migración, luego de que el pasado viernes las autoridades federales cerraran la puerta a la Caravana Migrante con centroamericanos.

"Ahora que tenemos una interlocución más fluida con el cambio de gobierno quizá se puedan discutir estas cosas, pero no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para el racismo", dijo. La declaración se dio en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, luego de que se le preguntara su opinión sobre lo acontecido hace unos días.

Recordó que en una ocasión él mismo cruzó, sin documentos, el Río Suchiate hacia Guatemala.

"Fue caminando por el río, quien conoce la frontera sabe que el problema no es el filtro, la frontera es muy permeable, se puede caminar, el problema es lo que hay después de la frontera y cómo se han criminalizado a las personas que sólo buscan una vida mejor", indicó.

"Ahora se está hablando de lo que por muchos años se ha pedido, la visa de trabajo, la visa transitoria, para que puedan pasar con libertad por México y, en algún momento si lo desean y se presta la situación, se puedan quedar y me parece normal, todos tenemos derecho a estar bien", subrayó.

El tapatío ya ha tocado el tema de migración en Los invisibles (2010), documental que codirigió con Marc Silver.

Ayer domingo en el festival Gael presentó Museo, su más reciente filme.

La cinta, que estrena el próximo viernes en cines nacionales, trata sobre el robo que la Navidad de 1985 sufrió el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Leonardo Ortizgris es su compañero de aventura, de la mano del director Alonso Ruizpalacios.

La noche de ayer domingo, se llevó a cabo la premier en Morelia del filme, con la participación del elenco, colegas y amigos de García Bernal.

El actor mexicano, quien forma parte del jurado en el mismo encuentro fílmico, dijo que espera que el gobierno mexicano rectifique su postura ante la caravana migrante.

"Me parece tristísimo lo que pasó ayer (el viernes). Y en efecto, ese no es el México en el que yo quiero vivir. Se trató eso como un problema de seguridad nacional y es un problema humanitario. Y ojalá se rectifique".

El actor de Y tu mamá también y Rogue one lamentó en su cuenta de Twitter la postura gubernamental de no apoyar a los migrantes centroamericanos, enviando a la policía federal para frenar su avance.

Un día después, Luna utilizó de nuevo sus redes sociales para expresar: "Cuando Trump -presidente de Estados Unidos- te felicita es que algo estás haciendo mal, muy mal".

Por otra parte, para Luna una de las ventajas de ser integrante del jurado es: "Disfrutar Morelia sin presión, sin tener que levantarse temprano para hacer entrevistas, sin el miedo de ver qué le va a pasar a tu bebé, ahora vengo a ver los de otros".

Chazelle despliega sencillez en festival AP

El director galardonado con el Oscar, Damien Chazelle se dejó llevar por la emoción del momento y firmó decenas de autógrafos bajo la lluvia en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde su cinta First Man inauguró el sábado por la noche la 16ª edición de la muestra cinematográfica.

Cuando Chazelle llegó en una camioneta el público lo ovacionó y comenzó a gritar en inglés “¡people in the rain, people in the rain!” (la gente en la lluvia) para pedir que se acercara a ellos. Chazelle no sólo los saludó, se quedó un buen rato firmando autógrafos resguardado solo por un paraguas que le sostenía un asistente.

“Quería venir a Morelia desde hace un tiempo, había escuchado que es un festival de cine maravilloso y la historia que hay aquí”, dijo el director a reporteros.

“Fue un honor maravilloso cuando supe que querían presentar la película, no lo pensé dos veces y estoy muy emocionado de estar aquí”. Por su parte el guionista de la cinta Josh Singer dejó en claro que ya la estaba pasando muy bien en el festival.

Tras su paso por la alfombra Chazelle y Singer develaron una placa con los ganadores de la 15ª edición del festival en la ceremonia de inauguración en la que ambos hablaron un poco de español.

"Muchas gracias", dijo Chazelle en español durante la ceremonia. "Para mí siempre es especial e importante mostrar esta película fuera del país donde se realizó … para nosotros es una película sobre temas universales, no solamente de una misión al espacio", agregó en inglés.





Postura. El actor Gael García se mostró en contra de la xenofobia y la discriminación a los miles de hondureños. (EFE)

