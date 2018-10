Ediles votan a favor de egresos e ingresos 2019

LERDO

Los integrantes de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Lerdo votaron por unanimidad el Presupuesto de Egresos y el anteproyecto de Ley de Ingresos 2019, según informó el síndico municipal y presidente de dicha Comisión, José Dimas López Martínez.

El paso siguiente será someter el dictamen que fue en sentido positivo al análisis del resto de los integrantes del Cabildo de Lerdo, el cual a su vez podrán votarlos en sentido positivo, negativo o abstenerse.

"En el concepto general que se vio este viernes, lo vimos en la Comisión de Hacienda, nos reunimos, tuvimos una votación por unanimidad del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos; lo que la Comisión le habíamos pedido al tesorero es que no excediera la cuestión de los impuestos y acotamos a un porcentaje del 6.3 por ciento con algunos conceptos muy interesantes", dijo el síndico.

Anteriormente, el tesorero municipal, Efraín Acosta Sosa había expuesto que los incrementos en el anteproyecto de ingresos podrían estar en un rango de entre un siete y un 10 por ciento (%).

El síndico dijo que además habrá incentivos para la ciudadanía.

"Por ejemplo, a partir del año que entra le daremos a todas las personas cumplidas en pago de Predial, no el 15, 10 y el cinco por ciento de descuentos como se hacía regularmente, sino que le daremos el 20, 15 y 10% para que se acerquen con más confianza a pagar el Predial, pues es de los impuestos más importantes. Pensamos recolectar 30 millones de pesos", dijo Dimas López, quien aseguró que la meta es obtener ingresos propios por 80 millones de pesos, por concepto de impuestos, multas y derechos.

Como se informó, el sábado 13 de octubre fueron rechazados los estados financieros del Ayuntamiento de Lerdo, correspondientes al pasado bimestre de julio y agosto.

El síndico municipal, José Dimas López, explicó que la postura de varios de los integrantes del Cabildo en la votación de ese sábado se debió a que se solidarizaron con la regidora Rosario Mendez, ya que no se había citado a un director para que le expresara a ella una disculpa por un altercado que previamente se había dado entre los dos.

"El tema no es el tesorero, ni siquiera era el tema de la presidenta municipal en sí, ni el Cabildo. Fue un tema por una cuestión de otra índole. Fue una situación que surgió entre un director y la regidora, Rosario Mendez, y eso se fue haciendo más grande y no se paró a tiempo, y los regidores en conjunto se solidarizaron con la regidora y a final de cuentas, el día de la votación se mantuvo con la oposición y nos dieron una mayoría de nueve a ocho en contra de los estados financieros de julio-agosto", dijo el síndico, quien aseguró que incluso durante la reunión previa de la Comisión de Hacienda, no habían llegado a un acuerdo entorno a este bimestre.

Trascendió que el director con el cual había surgido el altercado fue el de Catastro, Rosalío Valenzuela, quien finalmente en una reunión informal se disculpó.





Revés. En la sesión del 13 de octubre se votaron en contra las finanzas del bimestre. Sigue pendiente la votación de anteproyectos.

