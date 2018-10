Lluvia de emociones en el Live Out 2018

MONTERREY

El festival de música reunió a más de 55 mil personas; The Chainsmokers, St. Vincent y The Weeknd fueron aplaudidos

MONTERREY







COMENTAR

A diferencia de otras épocas del año, el Fundidora es un paraje brumoso para estos días. Aún así, cientos de personas caminaban guiadas por una sola cosa, la música.

Las luces neón marcaban el camino y el cantante alemán NoMBE era uno de los encargados de abrir pista. Su sonido electrónico y wave etéreo logró convocar a una multitud, que en un inicio se había mostrado intimidada por la "chispeada".

Más tarde el riff y la infecciosa energía de Benjamín Booker también tomarían el escenario principal para hacer cantar a más de uno.

El artista presentó un show muy completo que le valió el reconocimiento de varios de los asistentes que aún no conocían su propuesta musical. En rueda de prensa, el músico reconoció su marcada influencia por géneros como el jazz y el blues, sin embargo recalcó que eso, más que coartar su música, le ha dado una voz propia que espera compita a la par en la industria musical actual.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Trump casi terminada su participación en el escenario y de comentar frente a la prensa lo mucho que le han agradado sus estancias en Mexico. "La gente es muy hospitalaria y amable, siempre me siento bien recibido", señaló el cantante.

Otra de las grandes sorpresas del día fue la intérprete británica Sarah Grace McLaughlin, mejor conocida como Bishop Briggs. Su alto rango de voz y su rítmica y energética música pronto resonaron en el Parque. "Siempre soñé venir a México, pero en mi sueño ustedes no se mojaban; espero ayudarlos a calentarse un poco", declaró casi al principio de su participación sobre el escenario Live Outdoors.

En una venue aún más concurrida y con una luz más tenue, el público recibió por primera vez en el país a Vance Joy. El abogado, deportista y ahora cantante se mostró gratamente sorprendido por la reacción del público, que bajo la lluvia coreó sus canciones.

Precisamente minutos antes de salir a escenario, Vance Joy subrayó la importancia del mensaje que transmiten sus letras, cada una de ellas inspirada en alguna vivencia. Asimismo, se declaró amante del lenguaje y su poder de crear una vasta y diversa gama de emociones.

Cómo un rayo de energía y en un contraste bastante marcado, la guitarra neón de St. Vincent comenzó a sonar. Conocedores y melónanos pronto voltearon y se dirigieron al escenario principal para ser testigos de una actuación digna para recordar. La intérprete de "New York" y "Digital Witness" se detuvo por unos instantes para contemplar la multitud y expresar: "Con las cosas que pasan en el mundo, ustedes son un milagro, es un milagro que estemos bailando aquí". Esa frase bastó para que el ambiente se encendiera aún más previo a la participación de The Chainsmokers.

El dúo de música electrónica conformado por Alex Pall y Andrew Taggart, hizo vibrar la explanada con sus sonados éxitos "Closer" y "Don't let me down". En su set también sonaron grandes hits del género EDM, que terminaron de convocar a todo el público del Live Out.

Dadas las 11:50 p.m., ahora alrededor de 55 mil almas empapadas aguardaban el momento estelar de la noche. A lo largo del día no pararon los comentarios al respecto, y es que el público esperaba con ansia la también primera visita de Abel Tesfaye a suelo mexicano. The Weeknd reunió a chicos y grandes en una especie de montaña rusa con su característico e impregnante R&B.

El ánimo de los asistentes persistía mientras Starboy, I feel it coming, Can't feel my face y The Hills sonaban. En un momento de íntimo vínculo con su público, Abel cantó "Call out my name", uno de sus más recientes y emotivos sencillos.

Por cuarto año consecutivo y tras un día lleno de música, el Live Out se posiciona como uno de los mejores escenarios mexicanos y con un line up único.





Array archivo

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP