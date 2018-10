Mayoría de abortos, sin consentimiento

SALTILLO

De un total de 8 casos abiertos por el delito de aborto en el año, 5 fueron no consentidos

Luego de que se diera a conocer que un total de 8 carpetas de indagación fueron abiertas por el delito de aborto en el año, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que de éstos, cinco fueron no consentidos, no obstante, hasta el momento no se han determinado responsabilidades.

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que en casi tres años en Coahuila se han abierto 16 carpetas de indagación por el delito de aborto, de las cuales la mayoría correspondieron al 2018 con ocho casos hasta el mes de septiembre.

De acuerdo al fiscal Gerardo Márquez de los 8 casos, dos correspondieron al municipio de Ramos Arizpe, uno en Piedras Negras, uno a Saltillo y otro a Monclova, los cuales se indagan dentro de las carpetas de aborto no consentido.

Por otro lado, se registraron uno más en Piedras Negras, en Múzquiz y Acuña, los cuales fueron consentidos y autoprocurados.

En el primero acumulado de casos, el fiscal explicó que se debieron a casos donde las mujeres perdieron el producto a causa de la violencia familiar de la que fueron víctimas, mientras otros fueron debido a casos de violación.

En relación a los casos que fueron provocados por las mismas mujeres gestantes, aún no han sido concluidos los procesos, por lo que en este año no hay mujeres que se encuentren purgando alguna condena por este tipo de delito.

Por otro lado, en los casos donde hubo una segunda persona acusada como agresor, los casos siguen en trámite.

Por tercera ocasión en cinco años, el Congreso local analizó la despenalización del aborto en Coahuila.

En 2014 se planteó por primera vez la posibilidad de despenalizar el aborto, pero no se aprobó. En 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira envió la iniciativa, pero no llegó al pleno.

El pasado martes la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Ramírez, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa para modificar el Código Penal y eliminar los castigos al aborto.

La reforma contempla modificar los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila para despenalizar el aborto, siempre y cuando la madre esté de acuerdo y la interrupción del embarazo se dé antes de las 12 semanas de gestación.





Cifra. En casi 3 años, en Coahuila se han abierto 16 carpetas de indagación por el delito.

