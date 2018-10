Migrantes retan a Trump con abrazos

EL PASO, TEXAS

EL PASO, TEXAS







COMENTAR

En un desafío a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, miles de migrantes y sus familias participan en eventos en los que se abrazan por unos minutos en la frontera de Estados Unidos con México e insisten en que las muestras de afecto son más fuertes que un muro.

"Fueron tres minutos en donde deseaba impregnarme de su aroma, quería dejarle saber cuánto lo amaba, que seguía pensando en él, quería decirle que algún día íbamos a estar juntos, pero no pude, dentro de mí no sabía si eso iba a poder ser realidad algún día", cuenta Gabriela Castañeda a El Universal, al momento de abrazar a su esposo Adrián Hernández, después de cuatro años de no haberlo visto porque fue deportado a Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser indocumentado.

Gracias al evento "Abrazos, no muros", el pasado 13 de octubre pudieron reunirse 250 familias separadas de migrantes en los límites entre El Paso, Texas, Sunland Park, Nuevo México y Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Es la sexta vez que nos permiten -las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)- abrir esta puerta para que familias se reúnan por unos cuantos minutos", comenta Gabriela, quien además es la coordinadora de registro en el grupo Border Network for Human Rights (BNHR), que hace posible el encuentro.

"Este evento es un acto de amor y de protesta. Estamos en desacuerdo con las deportaciones y la separación de familias y seguimos luchando por una reforma migratoria que legalice a los millones de indocumentados que vivimos en este país", dice.





Logro. Pudieron reunirse 250 familias separadas.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP