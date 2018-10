Guerreros tienen claro que deben vencer a Rayados

TORREÓN, COAH.-

Guerreros van por tres puntos en el próximo duelo en casa

TORREÓN, COAH







Con dos puntos de diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones del Apertura 2018, Santos Laguna recibirá el próximo viernes en el Corona a los Rayados del Monterrey, en plena recta final del Apertura 2018.

Los Guerreros marchan con 25 puntos, por 23 de los regios, que el sábado por la noche vencieron en la Sultana del Norte. El líder América, se ubica con 27 unidades por 26 del Cruz Azul y el domingo, ambos se enfrentan en el clásico joven.

Para el capitán de los albiverdes, José Javier Abella, el punto rescatado en la Bella Airosa, será bueno, siempre y cuando puedan vencer en la fecha 14 a La Pandilla.

"Eso lo tenemos claro, se puede tomar que se ganó un punto, siempre y cuando se le gane a Monterrey en casa, los puntos de visita son buenos" dijo el nacido en Córdoba, Veracruz.

El lateral por derecha, confesó que deben seguir trabajando y mejorando, con mucha concentración en los primeros minutos, para que no les pase como en el duelo en Pachuca, para que en base a eso, puedan seguir luchando por los lugares de arriba.

"Este equipo ha entendido muy bien lo que es jugar en Santos, como Guerreros, lo ha sabido aplicar bien, no dejar de pelear en todo el partido, sacar un resultado cuando parecía que las cosas no venían bien, eso es la esencia de este equipo, no darse por vencido, siempre pelear y buscar el arco rival".

Por lo que respecta al goleador Julio Furch, confesó que ante los hidalguenses, tuvieron un partido donde empezaron un poco dormidos, pero supieron acomodar y ver en lo que estaban fallando, por lo que terminaron jugando mejor, y aunque el empate fue bueno, pudieron hacer más.

"Nos quedan partidos difíciles y complicados, tanto de local como de visitante, trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos, para terminar lo más arriba posible".

El "Emperador" dejó en claro, que se quedan con lo que hicieron en el segundo tiempo en el Estadio Hidalgo, donde anularon al rival y creamos algunas situaciones de gol, aunque tal vez no tan claras, quedándose con la sensación que pudieron traerse algo más.

Del accionar comentó el argentino: "Mucho sacrificio antes que nada y actitud, es un gran plantel, los que entraron de cambio, hicieron una diferencia en ese momento. El profesionalismo de cada uno de mis compañeros, se vio reflejado en la cancha".

Sobre la pelea que tiene por el título de goleo individual, reconoció que lo tiene muy contento, ya que sería un premio aparte en el plano individual, ya que lo más importante, es conseguir puntos y que el equipo ande bien.

"Agradecido con mis compañeros más que nada, ellos hacen un gran esfuerzo para dejarme enfrente de la portería y yo poder definir, contento por eso, pero es trabajo todo de mis compañeros".

Por último, el volante paraguayo Osvaldo Martínez, indicó que deben seguir por el mismo rumbo, saber que la instancia final siempre cuesta, donde Santos Laguna tiene una agenda muy difícil.

"Tenemos que saber llevar cada partido, esperemos que el equipo se porte a la altura de lo que será cada partido, trabajar con la humildad de siempre, como se viene haciendo, entender que no estamos en liguilla, estamos paso a paso, esperando seguir mejorando".





Los Guerreros volverán a los entrenamientos para preparar el duelo ante Rayados.

