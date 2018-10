Reclama ganancias a Sony DADC

CIUDAD DE MÉXICO

El compositor español José Ramón Flórez decidió interponer una demanda en contra de la compañía Sony DADC por el uso indebido, explica, que han tenido temas de su autoría y de los cuales no ha gozado de la ganancia correspondiente.

En entrevista, el productor señala que este problema tiene años tratando de resolverlo y que no encontró otra forma que hacerlo más que de la manera legal.

"He estado trabajando para artistas mexicanos desde los años 80 y he ido firmando contratos editoriales con un editor y en la medida que iba pasando el tiempo, no había ninguna relación entre las ventas y a lo que a mí me pagan en concepto de las regalías. Cuando llegas frente a un muro tienes dos opciones: o te regresas o intentas romperlo, en este caso no me queda otra opción que acabar demandando en vista de la cantidad tan tremenda de irregularidades que se cometido en la administración de mi obra".

La demanda, interpuesta en contra de Sony DADC, agrega, reúne una suma de muchos millones de dólares por temas que han interpretado una gran variedad de artistas, quienes hasta la fecha los singuen usando en shows, recopilaciones y espectáculos.

"Mi obra en total, editada, grabada y publicada en México y en todos los países hispanos, es de alrededor de mil 300 canciones, de las cuales estamos haciendo una reclamación sobre un poco más de 400, que están editadas y que no solamente no estemos de acuerdo con las cuentas, es que los señores están administrándolas sin tener contratos que soporten su administración.

"Esto, que yo sepa, aquí, está tipificado como fraude", dice el cantautor, quien ha dado canciones a Mijares, Pandora, Tatiana, Yuri, Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Fandango, Fey y Onda Vaselina, entre otros.





