'El stand up se abre camino en TV'

El comediante Roberto Flores considera que hay que recuperar los espacios que se perdieron para su género en la pantalla

El standup mexicano vive un buen momento. Para el comediante Roberto Flores cada vez son más las oportunidades de abrirse un camino ya no sólo en los escenarios sino en las televisoras.

"A mí me encanta que esto esté creciendo, ya vamos encaminándonos hacia contenidos para televisión, cine, plataformas digitales; cada vez más gente se anima a trabajar con comediantes", comenta.

Flores se presentará el próximo 30 de octubre en Foro Viena junto a otros comediantes con la finalidad de recaudar fondos como parte de un evento en el que participan mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

El productor considera que hay que recuperar los espacios que se perdieron para el género en la televisión.

"Se invirtió mucho en realities, en otro tipo de programas de televisión y la barra de comedia en las televisoras se quedó fuera", sentencia.

"Ahorita están buscando contenido tanto televisoras como plataformas digitales, es una gran oportunidad para encontrarle un lugar y público a la comedia ya más allá de los escenarios. Hasta ahorita el standup es donde se mantiene pero sí, poderlo llevar a la pantalla está increíble".

Es gracias a este interés por su trabajo que son más los caminos que puede tomar la comedia y ya no tienen que preocuparse por subir un video a redes sociales y esperar que alguien lo vea, considera Flores.

"Me encanta lo que se está haciendo en México, luego hay gente que se queja y dice 'no, es que están saliendo comediantes de todos lados'. Yo al contrario, creo que es mejor, mientras más comediantes haya más foros va a haber, diferentes humores también", explica en entrevista.

"De lo que la gente no se da cuenta es que los que hacemos standup no significa que hagamos lo mismo, cada quien va a hablar desde un punto de vista diferente, hay oferta para todos", comenta.

Luego de su presentación en Foro Viena, Flores llevará su Tour En chinga al 139, en la Condesa, el 24 de noviembre.

Sobre sus próximos trabajos comenta que está preparándose para lanzar un libro además de planear la grabación de su siguiente especial de comedia, mismo que le gustaría hacer con alguna plataforma digital.

El nuevo show que prepara será más personal, manteniendo el humor negro y sarcasmo que lo caracteriza.

"Hablo de cómo la vida me engañó, de tantas cosas que estoy descubriendo que ahora no son ciertas. Es mucho de lo que he vivido los últimos dos, un recorrido por mi vida".





