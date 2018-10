Todo mundo quiere venir, por eso es mi culpa: Trump

PHOENIX, EU

El presidente de EU aseguró que enviará al Ejército a la frontera y parar a la caravana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy aquí que miles de personas quieren ingresar de manera ilegal a su país debido al éxito de su gobierno.

"Yo, tú, todos nosotros hemos hecho este país tan fuerte económicamente, tan bueno con empleos y todo, que todo mundo quiere venir", expresó ante simpatizantes.

"Todo mundo quiere venir, por eso es mi culpa. ¿Pero sabes qué?... no los vamos a dejar entrar. Solo vamos a dejar entrar gente con base en méritos", señaló Trump en un mitin ante unas 15 mil personas en el aeropuerto de Phoenix.

Volvió a agradecer a México por frenar la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños, que buscan llegar a Estados Unidos, y advirtió: "No van a entrar a este país".

En un evento en Arizona, Trump dijo: "En este momento, México los está deteniendo… Apreciamos mucho lo que México está haciendo".

Trump insistió en su argumento de que "un porcentaje bastante grande de estas personas son delincuentes", y volvió a amenazar con desplegar el Ejército de EU en la frontera sur.

"No a la Guardia, vamos a llamar al Ejército y los vamos a desplegar", declaró. Los migrantes, subrayó, "no van a entrar a este país. Eso no pasará".

Fue la culminación de un día lleno de actividades de Trump en Arizona, donde se reunió con líderes militares en la Base Aérea Luke, se entrevistó con el gobernador Doug Ducey y con el exsheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

Sin embargo, la visita de Trump a Phoenix tuvo como propósito principal respaldar la candidatura de la representante federal Martha McSally, que busca llegar al Senado y enfrenta en la elección del próximo 6 de noviembre a la representante federal demócrata, Kyrsten Sinema.

Las dos congresistas se disputan el escaño abierto que deja la salida del senador republicano Jeff Flake.

En el mitin, Trump abordó brevemente el tema de la caravana de migrantes centroamericanos que se encuentra en la frontera de Guatemala con México. Dijo que no se puede creer que "todos son gente maravillosa. Hay gente mala en este grupo y este país no los quiere", manifestó.

El futuro canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, se reunieron la tarde de este viernes en privado para establecer la mecánica de trabajo entre la próxima administración del gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, la cual se institucionalizará a través de las cancillerías de ambos países.

Asimismo los equipos conversaron sobre la agenda de trabajo estratégica a partir de diciembre, informó en un comunicado del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.





Feliz. Donald Trump agradeció a México la contención de la caravana de migrantes hondureños en los límites con Guatemala.

