Tatuajes contra el cáncer de mama

Ángeles Gallardo fue sometida a una cirugía de reconstrucción del seno

“Está perfecto, fue un regalo muy hermoso que él me dio”, dice orgullosa Ángeles Gallardo sobre el tatuaje de pezón que acaba de realizarse este mes tras haber pasado por una cirugía de reconstrucción del seno. “Este tatuaje viene a completar una parte de mí que había perdido y estoy feliz. Me encanta”.

Desde hace tres años, el tatuador lagunero Isaac Braham realiza una campaña para regalar tatuajes a mujeres que han padecido cáncer de mama. Se recrea el pezón y se hace lo más parecido que se pueda al del otro seno. Ángeles fue la primera clienta en este mes.

Durante estos tres años realizando estos tatuajes, Isaac ha empatizado con las historias de las mujeres que han pasado por esta enfermedad. Las invita a perder el miedo y a acercarse a platicar con él para darse cuenta de que el tatuaje no es tan doloroso como muchas piensan. “El resultado es muy bueno, incluso a veces es mejor que una cirugía reconstructiva”.

“Todos los tatuajes son especiales. Todas sus historias te marcan y te tocan las fibras. Te sensibilizas más. Valoras un poquito más la vida y te haces un poco menos estéril. Piensas en dar antes que en recibir”. Hasta ahora Isaac ha tatuado a cerca de 40 mujeres, cifra que continuará en aumento porque dice que piensa hacerlo mientras lo sigan buscando.

La primera vez que Ángeles recibió el diagnóstico de cáncer de mama fue en 2014. “El que nos digan que tenemos cáncer es una cuestión muy difícil. En ese momento sólo podemos asimilar que hasta ahí se terminó nuestra vida”. Cuatro años después, parece estar más viva que nunca y más que llamarlo una enfermedad, renombra la palabra cáncer como una situación de vida.

El motor más grande que tuvo Ángeles en su lucha contra el cáncer fueron sus propias ganas de vivir. “Para vencer esta situación, tú tienes que tener ganas de vivir. Me enfocaba en mi familia, me enfocaba a querer vivir, a tener vida. Yo agarré coraje de esta situación y fue lo que me mantuvo a flote, el querer vivir, el querer seguir adelante”.

“El 7 de octubre te haces tu pezón. Diez de la mañana, aquí te espero. No te vayas a echar para atrás”, le dijo Isaac a Ángeles, quien cuenta que la experiencia fue muy agradable y profesional.

Ángeles hoy se considera bendecida. Todo el proceso, más allá de lo malo, sacó a relucir los mejores aspectos de sí misma y a valorar más cada día.

“Estábamos viviendo en un mundo separados de nuestras familias, enojados con la vida porque muchas situaciones no se nos daban. Esto nos hace valorar que realmente existe un mundo maravilloso. Es un mundo que nos da una segunda oportunidad de vida magnífica”.

Hoy, Ángeles continúa con sus tratamientos y mediante su testimonio exhorta a las mujeres a realizarse chequeos y mastografías. Le gusta compartir su aprendizaje con mujeres que atraviesan una situación similar. Se describe a sí misma como “una mujer completa, feliz y con enormes ganas de dar la felicidad que tengo a los demás”.

