La parodia, sin miedo a AMLO

El equipo del programa asegura que el único límite es no ofender a las instituciones

En La parodia están seguros de que la libertad de expresión continuará con todo y el nuevo gobierno. Escritores y actores aseguran que este derecho es algo ya ganado.

"No hay temor, eso ya es imposible, sólo es sentido común de no ofender a las instituciones, sino hasta donde es permisible. No sabemos qué vaya a pasar, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Es algo que nadie nos puede quitar", dice Manuel Rodríguez Ajenjo, escritor del programa.

El equipo de escritores señala ser consciente de cómo funcionan las cosas hoy en día y que la libertad es algo primordial para el programa.

"Además, ahorita la información y las parodias que nosotros hacemos sólo son unas más. Hay cientos de personas en Facebook, en Twitter haciendo memes y nosotros tocamos los mismos temas, es algo que ya no se puede detener, es un fenómeno que ya llegó para quedarse", agrega Sergio Sánchez "El Venado".

El programa, que regresó este 2018 tras 11 años fuera del aire, hace parodias de las situaciones actuales, desde series de televisión, telenovelas, situaciones virales y la política actual. Christian Ahumada, quien interpreta a Andrés Manuel López Obrador, espera que el nuevo presidente cumpla su promesa de cuando obtuvo victoria.

"Yo espero que sí. Porque recuerdo mucho cuando Andrés Manuel dio el discurso en Zócalo con todos sus simpatizantes. Dijo que va a haber libertad en todos los sentidos, libertad de expresión, libertad empresarial y de creencias, y nosotros vamos implícitos en eso, porque esto es un programa de comedia. Yo espero que exista la libertad de expresión en esto y en todos los sentidos durante su administración", comenta el actor.

Incluso Pierre Ángelo, quien da vida a distintos personajes como el actual presidente Enrique Peña Nieto, considera que el nuevo jefe del poder ejecutivo de la nación tiene que sacar muchas cosas adelante.

"Hubiera ganado quien hubiera ganado le toca un momento difícil, no sólo por lo que está pasando aquí. Tiene que hacerle frente a muchas cosas. Además es importante tener las puertas abiertas a la comunicación".

11 AÑOS estuvo el programa fuera del aire.

