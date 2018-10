Piden ayuda a López Obrador... Miguel Riquelme y profesores

SALTILLO

En su visita a la capital de Coahuila como parte de su gira de agradecimiento, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió varias solicitudes de apoyo por parte del gobernador Miguel Riquelme, que busca recursos para obras, así como de integrantes del magisterio que piden un mejor servicio médico.

Riquelme, quien se reunió con López Obrador, le solicitó la ayuda para llevar a cabo obras por un monto aproximado de 20,000 millones de pesos. Entre los proyectos presentados por el gobernador se encuentran el Libramiento en el Corredor Laguna Norte, la construcción del nuevo hospital del ISSSTE en Torreón, unidades deportivas en las cinco regiones del estado, y drenaje pluvial y sanitario en el sur-oriente de Torreón.

Además solicitó recursos para la construcción de un nuevo puente internacional en Piedras Negras y el desarrollo de proyectos como un tren ligero entre Saltillo y Monterrey, y de un transporte masivo de Ramos Arizpe a Derramadero, entre otros.

En materia de seguridad, el presidente electo dijo que para evitar que la situación "se descomponga", las Fuerzas Armadas seguirán apoyando en la vigilancia en la entidad. "No podemos retirarlo (al Ejército), no tendríamos opciones, la Policía Federal no logró consolidarse. Hace falta que el Ejército y la Marina sigan ayudando", comentó.

En cuanto al método de fractura hidráulica (fracking), utilizado para la explotación del gas de lutitas, un proyecto que en Coahuila se viene impulsando desde la pasada administración, López Obrador reiteró que "no va".

A la pregunta expresa de que si el fracking, va o no va, el presidente electo respondió: "no va, no va. Lo que diga mi dedito", y movió su dedo índice en señal negativa. El gobernador Miguel Riquelme no emitió comentario en el momento, sólo le limitó a sonreír.

Por su parte, la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila pidió al presidente electo que intervenga en el conflicto magisterial de Coahuila para que tengan un servicio de salud digno.

Durante la visita de López Obrador a Saltillo, los maestros jubilados y pensionados que integran esta coalición se acercaron al futuro mandatario y le entregaron sus peticiones.

Los maestros pidieron a AMLO requerir al gobierno del Estado y autoridades de seguridad social del magisterio estatal que aporten los recursos que adeudan a las mismas, para darles la solvencia económica y certeza en el funcionamiento para regularizar el servicio médico. (Con información de Lucía Pérez)







