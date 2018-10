Relata la historia del narco

TORREÓN, COAH.-

El largometraje La otra parte, el cual habla sobre el narcotráfico, llega hoy a la Comarca

En pantalla aparecen niños que cuentan sus aspiraciones a la cámara. No quieren ser bomberos o astronautas, quieren ser narcos y tienen poderosos motivos para ello: "no quiero ser pobre", "para no tener hambre".

Hoy se estrena en la Comarca Lagunera el documental La otra parte, del cineasta mexicano Ricardo Colorado Seira, quien realiza un recorrido de 98 minutos a través de la historia de José, hijo de uno de los iniciadores del narco que hubo en México, mentor de tres grandes capos, quien muestra la historia no contada del narcotráfico en el país.

"José rompe el silencio en su historia", explicó, "la idea es concientizar, entender de dónde viene, y llevar a las familias al cine, es un documental sobre narcotráfico pero no tiene lenguaje soez ni hay muertes ni nombres ni apellidos ni denuncia, sólo hay una propuesta propositiva, somos clasificación B, significa que la gente puede ir al cine a ver la película con su familia, con sus hijos, con toda tranquilidad".

Colorado explicó que a través de distintas series se ha enaltecido la figura del narco pero indicó que se ha hecho toda una apología, mientras que la realidad es otra. Indicó que estos programas están pensados para entretener pero los jóvenes y niños, al no tener la información completa, terminan por aspirar a ello. En este sentido, surge La otra parte, con la intención de contar la verdad, desde la perspectiva de José.

"Las series están abotagadas con este mensaje, con esta apología del delito, donde se enaltece el crimen y se da un foro a la delincuencia como algo deseable, como algo loable, estamos ante una apología del delito constantemente, pero está pensada para entretener", expresó.

El documental ha estado en varios foros como el Festival de Cine de Morelia, representó a México en París, tendrá una gira por Francia y estará desde hoy en las salas de Cinépolis. El cineasta señaló que se han buscado los espacios para dar a conocer el filme con la finalidad de que la historia del protagonista no se repita, por lo que se realiza un recuento de los daños para entender como fue que se llegó a este punto en términos del narcotráfico en el país.

"Nadie ama lo que no conoce, lo importante es conocer la historia para que no se repita, pero sobre todo, para encontrar un punto de partida, un punto de encuentro y reflexión de qué nos toca hacer a nosotros como padres de familia, como ciudadanos, como mexicanos, para darle la vuelta a este problema", comentó.

Colorado señaló que José, al haber nacido y crecido dentro del narcotráfico, puede hablar del tema con la verdad, como una "vacuna" en términos de la prevención. Refirió que los programas gubernamentales que se han hecho en este sentido son positivos pero que falta mucho por hacer, al grado de que propone que por cada peso que se destina al combate debe invertirse otro peso en prevención.

"La mejor forma de combatir lo incombatible es previniendo lo previsible, que Dios no entra en panzas vacías, ante la falta de comida, de oportunidades, no se va a convencer predicando en las comunidades más marginadas a los chavos que quieren entrar en el narcotráfico, es generar oportunidades, tienes que generar programas y no sólo decirles que no es lo correcto, sino darles alternativas, y sobre todo con los niños, que son los más vulnerables", explicó.

Ricardo Colorado Seira es originario de Chihuahua, estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en administración de empresas para el Tecnológico de Monterrey.





Lanzamiento. El documental se estrena desde hoy en las salas de Cinépolis. (ARCHIVO)

