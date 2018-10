Me voy tranquilo del PAN: Luis Fernando Salazar

SALTILLO, COAH.-

Se unió a las filas de Morena

SALTILLO, COAH







COMENTAR

El diputado federal, Luis Fernando Salazar, declaró que su salida del Partido Acción Nacional (PAN) se dio por falta de compatibilidad en los ideales y aseguró que "se va tranquilo".

"No me voy enojado con nadie, me voy tranquilo... Ya no tenía cabida en el PAN", dijo.

El diputado estuvo acompañado del senador de Morena, Armando Guadiana, quien aprovechó para indicar que el expanista es un gran político que llegará a sumar al partido. (EL SIGLO COAHUILA)

Etiquetas: Morena Luis Fernando Salazar

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD