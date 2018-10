Obrador se reunirá con M. A. Riquelme

SALTILLO

Durante su primera visita a Coahuila como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá tres reuniones.

La primera será en privado con el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Esta se realizará en el Palacio de Gobierno.

La segunda reunión será con los funcionarios coahuilenses que serán senadores, diputados federales, locales, integrantes del gabinete y empresarios. Se tiene contemplada una asistencia de 140 personas en total. El evento se realizará en el salón Municipalidades del Palacio de Gobierno.

Las intervenciones serán únicamente del gobernador, y Andrés Manuel López Obrador. Y posterior a ello ofrecerá una rueda de prensa.

"Los temas que yo plantearé son seguridad y desarrollo económico. Ahí va todo, dentro de esos dos ejes que creo están dentro de la ruta que ha marcado nuestros estado", declaró Miguel Riquelme.

Agregó "he tenido buena recepción dentro de su Gobierno. Y otro de los temas que abordaré será la disminución del IVA dentro de la frontera. Ya nos dieron un adelanto, pero no están resueltas las dudas que tenemos los gobernadores dentro de temas en particulares. Al menos en la frontera norte, en el caso de Piedras Negras y Acuña nos queda claro lo qué va a suceder. Lo que no sabemos es qué va a pasar con los (municipios) que están en los manantiales y cuáles son las medidas compensatorias para que no se desequilibre la economía en la parte norte".

El tercer evento será a las 17:00 horas en la Plaza de Armas, donde sostendrá un encuentro con sus simpatizantes.

En el evento agradecerá a los coahuilenses su apoyo y votos para obtener la Presidencia de la República, pues el pasado primero de julio, AMLO tuvo el 44.4% de la votación en el estado, es decir, 608 mil 618 votos.





Organización. El presidente electo visitará el estado para tener varias reuniones.

