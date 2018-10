Rechaza PAN reconocer resultado de consulta sobre el NAICM

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente del PAN, Marcelo Torres Cofiño, advirtió que este instituto político no reconocerá el resultado de la consulta para determinar si continúan las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o se amplía la actual base militar de Santa Lucía.

En conferencia de prensa, sostuvo que debe privilegiarse la opinión de técnicos y especialistas pues, a su juicio, está en juego el futuro económico y la encuesta no tiene sustento jurídico.

Expuso que no existe certeza de cómo se contabilizarán los votos y si se cancela la construcción de la nueva terminal aérea se afectaría a muchos sectores. "Como se trata de una consulta poco transparente no vamos a ir a votar, porque para nosotros no tiene ninguna validez", apuntó.

En su oportunidad, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Damián Zepeda, indicó que esa consulta debió ser organizada por un ente independiente como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Agregó que para ello el ciudadano debe contar con información veraz, útil y oportuna, lo cual no ocurrió pese a que es un tema de gran trascendencia para el país, y en realidad lo que quiere es "validar una decisión que ya se tiene".

En tanto el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que en esa toma de decisión se necesita tener credibilidad, de la cual se carece además de que no hay una metodología.

Añadió que en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México es necesario contar con opiniones de especialistas, "y en este caso se trata de una simulación, la cual el PAN no está dispuesto a validar".





Sostuvo que debe privilegiarse la opinión de técnicos y especialistas pues, a su juicio, está en juego el futuro económico y la encuesta no tiene sustento jurídico. (ARCHIVO)

Etiquetas: NAICMNuevo Aeropuerto

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD