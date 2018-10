El cantante José José rompió el silencio

TORREÓN, COAH.-

En sus redes sociales el llamado “Príncipe de la Canción” desmintió los rumores que circulaban en la prensa en torno a que su hija Sara lo tenía secuestrado.

El intérprete de "La nave del olvido" colocó un audio en el que él mismo aclara que Sarita no lo tiene en cautiverio.

“Hola mi familia querida. Les habla José José. Para abrazarlos, para saludarlos, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien gracias a Dios, con los cuidado de Sarita, mi hija aquí en la casa. Quería reportarme con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto", explica.

El artista agregó que se encuentra mejor de salud gracias a sus tratamientos.

“He ido mejorando poco a poco subiendo de peso... sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos todos. Estoy siguiendo los tratamientos como debe ser. Sepan que estoy bien en mi casa con Sarita, con mis médicos, con mis medicinas”.





