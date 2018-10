El lagunero que tocó para Dolce & Gabanna

TORREÓN

El músico Luis Graziatto viajó a Italia para amenizar la fiesta de cumpleaños de uno de los creadores de la marca

Luis Graziatto es un lagunero de 37 años de edad que ha logrado llamar la atención a nivel mundial gracias a su particular manera de tocar el saxofón.

Su talento lo llevó a ser seleccionado para que amenizara la fiesta del cumpleaños número 60 del diseñador Domenico Dolce de la reconocida marca, Dolce & Gabanna, la cual tuvo lugar hace unos días en el Viejo Continente.

"Fue una recepción muy exclusiva que se llevó a cabo en un conocido hotel de Milán, Italia. Acudieron cerca de 500 invitados. Ha sido una gran experiencia profesional", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Luis dijo que gracias a varios videos que tiene en Youtube en donde interpreta covers con su saxofón la gente de Domenico se fijó en él.

"Fue la 'Celebrity mánager' de Dolce la que me contactó en mis redes sociales. Llegamos a un acuerdo y así de sencillo ya estaba en Italia", relató.

Graziatto dijo que sólo él y el músico norteamericano, Daniel Jang, fueron seleccionados para amenizar el evento al que acudieron otros mexicanos como Michelle Salas, Stephanie Salas y Sofía Castro.

"Fue el propio Domenico quien hizo la selección de melodías que tocaríamos Daniel y yo. Jang es violinista", reveló.

El nacido en Torreón manifestó que fue una versión instrumental de Despacito (tema de Luis Fonsi) la que le dio un gran reconocimiento.

"El video de esa canción lleva más de siete millones de visualizaciones. Algo que también me ha ayudado es que Bomba Estéreo y Nicky Jam compartieron en sus redes las versiones que hice de To My Love y X, respectivamente".

Graziatto comentó entusiasmado que cada que toca un instrumento se siente realizado.

"La música me apasiona. Desde niño sabía que me dedicaría a esto.

"La música sí me da para comer, pero como cualquier 'freelance' que hay que estar buscando el trabajo", externó.

Luis comentó que también es cantante, "he grabado algunos comerciales de radio".

El artista informó que estudió música con diversos maestros tanto en La Laguna como en Ciudad de México y Xalapa, Veracruz.

"Mis pininos fueron en una banda sinfónica que había en el colegio donde estudiaba de niño", contó.

Luis Graziatto dijo que dentro de poco ofrecerá otras presentaciones en Europa. Además, desea mostrar su talento en la Unión Americana.

Sus videos más vistos

Estos son los clips de los covers de Luis que más visualizaciones tienen:

=> Despacito: 7.5 millones.

=> A Thousand Years: 4.5 millones.

=> Havana: 1 millón 600 mil.

=> Beauty and The Beast: millón 400 mil.

=> Shape of You: 1 millón 100 mil.

Seleccionados. El saxofonista lagunero junto a Domenico y Daniel Jang.

