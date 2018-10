Entregan 152 perfiles de fragmentos óseos

TORREÓN

Piden a Fiscalía solicitar perfiles para realizar nuevas confrontas

Tras años de espera, la Policía Federal Científica hizo entrega de los primeros perfiles que se obtuvieron al analizar miles de fragmentos óseos encontrados en diversos puntos de la Comarca Lagunera por parte de grupo Vida en los últimos tres años.

De acuerdo con Silvia Ortiz, vocera de la agrupación Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), se trata de 152 perfiles que se entregaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila, resultados que se presentaron en la reunión celebrada el lunes en la ciudad de Saltillo.

Sin embargo, ninguno de esos perfiles dio positivo con las muestras de ADN con las que cuenta la Policía Federal, de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, por lo que se le pidió a la Fiscalía solicitar los perfiles para realizar nuevas confrontas.

"Dices, como buscadores nuestras búsquedas no han sido tan en vano, hemos tenido frutos, pero desgraciadamente no han dado (positivo) con nadie, son 152 personas", dijo Ortiz.

De acuerdo con la vocera, se trata de los primeros restos que se enviaron a la Policía Federal Científica en el 2015 y en el 2016, pero aún quedan restos pendientes por entregar.

Ortiz no descartó la posibilidad de que puedan ser familiares de personas que aún no se han realizado su toma de muestra de ADN, ante la Fiscalía Especializada.

"Cabe la posibilidad de que sean de personas que todavía no se han hecho la prueba de ADN. Todavía una persona nos habló que no se la había hecho, no puede ser posible que todavía haya personas que no lo hayan hecho", insistió Ortiz. Razón por la que lanzó una invitación a esas familias que aún no se han practicado la toma de muestra para que lo hagan, "no es necesario que presenten la denuncia por desaparición", explicó.

Asimismo, la vocera comentó que aún se encuentran pendientes los resultados de los análisis de miles de fragmentos con los que cuenta la Procuraduría General de la República y el laboratorio privado que contrató la pasada Administración Estatal.

Del laboratorio, dijo que se entregaron 14 perfiles, pero desconoce si entre ellos se traten de los 11 que se habían entregado hace unos meses.

Por otra parte, la vocera de la agrupación dijo que no se pudo avanzar en el tema de los cuerpos enviados a la Facultad de Medicina para la práctica de los estudiantes.

Y es que en la reunión no estuvo presente el responsable de las exhumaciones, por lo que no fue posible analizar los reportes que recibió Grupo Vida, por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila.

Será hasta un nuevo encuentro, cuando se solicite nuevamente una explicación sobre las cifras que fueron proporcionadas.

Proceso

Resultados de análisis:

=> 152 perfiles, correspondientes al mismo número de personas.

=> Es la primera entrega de la Policía Federal Científica.

=> Se trata de fragmentos óseos encontrados en diversos puntos de la región por parte de grupo Vida.

