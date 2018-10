Destaca Peña Nieto logros en favor de la juventud

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Enrique Peña Nieto lamentó que muchas veces las producciones de cine y televisión –que están fácilmente al alcance de la sociedad- no motiven a la comunidad, no inspiren buenas acciones ni sean buen referente para los mexicanos.

Al entregar en Los Pinos el Premio Nacional de la Juventud 2018, que recibieron 18 jóvenes talentosos de todo el país, el mandatario lamentó que muchas veces la sociedad mexicana no tenga buenos motivos de inspiración.

"Los jóvenes en el mundo, cada uno, alberga obviamente, proyectos, iniciativas, creatividad. Aquí, en este espacio, de reconocer en estos 18 premios en distintos campos, en distintas asignaturas, a quienes han destacado en nuestro país siendo jóvenes.

"Sin duda, nos deja ver lo que tenemos como sociedad en nuestra juventud: a talentos, a jóvenes que inspiran la vida de toda una sociedad o que deben ser inspiradores, referente en la vida de una sociedad.

"Y más en una sociedad convulsa, que avanza de manera acelerada y que muchas veces, lamentablemente, no tiene buenos motivos de inspiración, o a veces aquello que ve y observa en todos los días, yo recojo algunas expresiones, algunas, hoy en esta vorágine o, más bien, en esta época donde es tan fácil ver una película, una serie y a veces, muchas de ellas no son, honestamente lo digo, muy inspiradoras o no necesariamente inspiran a la buena acción".

En su mensaje, sostuvo que -con el establecimiento de las reformas en energética, telecomunicaciones y educativa, la entrega de 1.2 millones de créditos a jóvenes, la generación de casi 4 millones de empleos (40% para jóvenes), dejará una plataforma para la realización y éxito personal para las juventudes del país.

Al entregar en la residencia de Los Pinos el Premio Nacional de la Juventud 2018, el mandatario afirmó que su administración ha dedicado esfuerzos a apoyar la creatividad y las iniciativas de la juventud mexicana.

"No hemos sido los primeros, este es un esfuerzo que tiene ya pasos dados de otras generaciones, pero este Gobierno le ha tocado hacer su propia contribución y creo que lo hemos hecho en diferentes ámbitos y de formas también distintas", dijo.

Indicó que uno de los logros de su gobierno para apoyar al talento y a la juventud mexicana es la reforma educativa la cual, dijo, está orientada a imprimir en los niños y jóvenes del país calidad en la educación.

"Y que permita a las nuevas generaciones a quienes están formando y educando en las instituciones educativas, hacerse de las herramientas necesarias para asumir los retos de un mundo cada vez más exigente y demandante, de mayor competencia", dijo.

Indicó que a la fecha se ha logrado tener maestros evaluados, aptos para impartir educación, ampliar de manera importante la cobertura educativa en el nivel medio superior, al pasar de tener una cobertura nacional del 66% al 82%.

"Vamos en ruta de que todo joven que aspire a estudiar el nivel preparatoria o tecnológica lo pueda hacer si problema alguno. Avanzamos también en la cobertura de educación superior, de 32% a 38% de los jóvenes que aspiran a estudiar una carrera universitaria".

El presidente Peña agregó que el gobierno federal paga la prima de cobertura en salud, a través del Seguro Social, de 6.6 millones de jóvenes que atienden la educación pública, la educación superior pública.

Destacó que el Instituto Nacional del Emprendedor ha entregado 1.2 millones de créditos a jóvenes, además de que las reformas estructurales que se han impulsado en su sexenio son en favor de los jóvenes.

Citó la reforma en telecomunicaciones. Indicó que en los últimos seis años el país pasó de tener 40 millones de usuarios de internet a 80 millones. Subrayó que esto ha favorecido a la creación de plataformas de emprendimiento en la juventud mexicana. Hizo notar que 50% del comercio electrónico lo hacen los jóvenes.

"Eso nos deja ver en dónde han estado los esfuerzos de esta Administración que yo espero le dé a la juventud mexicana una plataforma para lograr realización y éxito personal, hemos cuidado a este México.

"Hemos declarado más zonas protegidas, de las que, incluso, en el plano global se trazaron las Metas de Aichi, que se fijaron para que al menos 10 por ciento de la diversidad o de la naturaleza fuera protegida, en México tenemos el 23 % de zonas naturales protegidas, precisamente, pensando en el futuro, pensando en la juventud, para que tengan un país donde hay un medio ambiente cuidado".

Indicó que a través de la reforma energética se alentó la generación de energía limpia gracias a incentivos y al marco legal impulsado para provocar generarla al tiempo de cuidar del medio ambiente y de nuestro país.

Al referirse al empleo, el mandatario dijo que este indicador creció gracias a la reforma laboral que flexibilizó la contratación. Estimó que de los 4 millones de empleos que habrán de registrarse al final de su mandato el 40% fue para jóvenes y mujeres.

"Sé que no hemos hecho más que una contribución adicional a los esfuerzos que nos precedieron y que estoy seguro que vendrán esfuerzos adicionales para apoyar a la juventud mexicana, porque al final de cuentas el futuro de nuestra nación depende de los logros colectivos y de los esfuerzos individuales que tengan quienes integramos esta sociedad y sé que el futuro de México será muy alentador y muy promisorio por el talento, por el coraje y la pasión que está en cada uno de los jóvenes de nuestro país".





