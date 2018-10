Denuncian presunto abuso sexual a 2 niñas

GÓMEZ PALACIO

Padres de familia toman escuela y acusan a maestro de ser el culpable

Padres de familia de la escuela primaria J. Agustín Castro, en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio, tomaron las instalaciones del plantel denunciando el presunto abuso sexual de dos estudiantes y aseguraron no se retarían hasta que la Vicefiscalía iniciara el proceso correspondiente.

Fueron dos padres de familia junto con otros 20, quienes ante los medios de comunicación denunciaron el abuso sexual que presuntamente el profesor Gerardo Javier "NN", de 27 años, que impartía el quinto año, ejercía sobre tres de sus estudiantes.

Informaron que una semana atrás interpusieron la denuncia en la Vicefiscalía región Laguna, sin embargo no les entregaron documentación oficial y tampoco se dio inicio a la búsqueda del profesor, quien no ha sido detenido, además de que dejó de presentarse en la institución.

"Mi niña me dijo hace un mes y medio que el maestro la había tocado, me dijo que le había preguntado si traía dinero y cuando ella le respondió que no, el maestro le metió las manos debajo de su pantalonera; yo no creía que le había hecho eso, pensé que nada más la había esculcado, pero hace quince días pasó lo de la segunda niña igual y le pregunté a mi hija qué había pasado y me dijo que a ella y a otras dos niñas les hacía lo mismo a la hora de clase", declaró el padre de una de las menores.

A decir de los padres de familia, el profesor también imparte clases en la primaria Gustavo Baz Prada, del turno vespertino, a donde tampoco se ha presentado a trabajar desde el miércoles de la semana pasada, luego de que se interpusieran las denuncias.

Se dijo que son tres las niñas abusadas sexualmente, sin embargo únicamente dos son las que se presentaron en la Vicefiscalía.

La mañana del lunes, alrededor de las 10:00 los padres fueron citados en la Vicefiscalía, y pese a que las menores ya habían declarado, las obligaron a hacerlo de nueva cuenta ya que supuestamente la denuncia no se guardó en los archivos. "Están torturando a mi niña, ella tiene 9 años, como es posible que la licenciada le pregunte fecha y hora de lo que ocurrió, que no ve como le tiembla el cuerpo y no controla sus esfínteres cuando le preguntan por lo que sufrió. Esto es un atropello a sus derechos humanos, no es posible que pase esto con las autoridades", dijo la madre de una de las pequeñas.





Caso. Padres de familia denuncian abuso sexual de tres estudiantes.

