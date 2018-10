Dan licencia 'por instrucción jurídica'

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Desde antes de julio de este año, se inició en la Ventanilla Universal el proceso que concluyó con la autorización de la Licencia de Funcionamiento el primero de octubre, para Atracciones y Emociones Vallarta, S. A. de C.V., empresa que opera el Casino "Majestic", clausurado hace 6 años.

El director de Desarrollo Económico, Fernando Jaime Gómez quien firmó la Licencia de Funcionamiento 12540 declaró que fue "por instrucción del área jurídica, cumplimos con una instrucción". Aunque no precisó el nombre de quién ordenó.

Pero dice que: "yo dejo algo muy importante y muy en claro, el que se haya ejercido este procedimiento no significa, primero que ya mañana vaya a abrir el denominado negocio que ustedes lo mencionan con ese nombre... en mi caso es un negocio más y siempre y cuando esté en regla, creo que no tiene mayor problema".

"Pero de que se piense abrir, a que se dé el asunto de que se vaya a abrir, no hay nada seguro".

Por cuarta vez se le pregunta "por qué emite una Licencia de Funcionamiento y no un Refrendo. -"Yo te voy a proponer esto, te voy a dar la información de la instrucción jurídica legal. -De quién?, Yo te lo voy a dar", pero no respondió quién le dio la orden.

Además, Jaime Gómez no supo explicar los criterios bajo los cuales se emitió la Licencia de Funcionamiento. Tampoco el punto, del por qué no se entregó un refrendo como se hizo en años anteriores y que supuestamente motivó la inconformidad de un particular en agosto en la Ventanilla Universal, trámite que fue a parar a los Tribunales de Justicia Municipal y quedó finalmente en una Resolución del Juzgado Colegiado Toca JC/RI014/2018.

"Pero yo no le llamaría primero Casino, - pide-, y yo con mucho gusto les paso los requisitos para abrir cualquier tipo de negocio".

Inicialmente declaró que se acató la Resolución de un Tribunal Municipal Administrativo, pero luego admitió que fue el Juzgado Colegiado.

Otra vez, se le pregunta por qué entrega Licencia de Funcionamiento a la empresa si la inconformidad es un Refrendo y evade: "la entrevista que dio el secretario del Ayuntamiento fue muy clara".

Asegura que tiene todo el expediente relacionado con la Licencia de Funcionamiento, pero no explica cuáles requisitos tuvo que cumplir, no sabe el nombre de la persona que se inconformó y tampoco sabe los requisitos que se necesitan para abrir un casino.

Desconoce cuánto cuesta una Licencia de Funcionamiento.

Señala que él no tiene facultades para cancelarla.

Por otra parte y luego de que la semana pasada el director de Desarrollo Económico fue uno de los cuatro funcionarios convocados a comparecer ante los regidores de la Comisión que lo supervisa y no acudió, dijo que "tuve comisión en Saltillo".

Pero dice que no tiene problema en comparecer "porque todo está en completa regla".

En la Sesión de Cabildo y luego de que la bancada del PRI insistió en las dudas que persisten sobre el tema, la síndica Dora Elia Salinas dijo que: "Si todo se hizo conforme a Derecho y los actos que se llevaron a cabo fueron apegados a la legalidad... el estar omitiendo las comparecencia deja mucho que pensar, quiere decir que hay ocultamiento y no quieren dar la cara".





Caso. Fernando Jaime, director de Desarrollo Económico, asegura que hubo "instrucción jurídica" para emitir Licencia a casino.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP