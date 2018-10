Ponen en aprietos a 'El Gordo'

CIUDAD DE MÉXICO

El conductor Raúl de Molina fue encarado por una comunidad trans en El Gordo y la Flaca

El viernes pasado el presentador Raúl de Molina, quien conduce el programa El Gordo y la Flaca fue encarado por un grupo de personas pertenecientes a la comunidad transgénero durante una transmisión de dicho programa.

El encuentro ocurrió durante un enlace en vivo del programa desde Nueva York, en Times Square. Entre otras cosas, el grupo protestaba por los comentarios de Lupita Jones respecto a Ángela Ponce, la española transgénero que participará en Miss Universo, y de quien dijo no estaba de acuerdo en que formara parte del concurso porque "no sería bajo las mismas condiciones".

Durante la protesta también se habló de la transexual que se quitó la vida en México luego de publicar una queja contra Jones por sus comentarios. Fue ahí donde vinieron los reclamos directos a De Molina, ya que duSrante uno de sus programas se refirió a ella como "este señor o señora, como le quieran llamar", comentario que generó descontento y que "El Gordo" negó ante los manifestantes.

"Tú nunca vas a entender las problemáticas, porque tú eres un hombre cisgénero. Tú no tienes que combatir día a día la transfobia en las calles, bajo presión, bajo discriminación en la casa, en la escuela, en el trabajo. Cualquier comentario mal hecho como el tuyo, nos hiere", le recriminaron al conductor.

Además, durante su participación también mandaron un mensaje a quien fuera la primera Miss Universo mexicana: "Lupita Jones tus palabras si hieren, si asesinan, porque somos sensibles, somos personas que vivimos bajo presión todas nuestra vida. Así que también edúcate y pide una disculpa."

Al respecto el conductor precisó en una publicación de Instagram que mientras estaban grabando la emisión en Times Square el grupo llegó a protestar, por lo que De Molina pidió que continuara la grabación para que pudieran expresar frente a la cámara.

"Raúl estamos muy molestas, la comunidad está muy molesta por los comentarios que hicieron, sobre todo seguirle la corriente a Lupita Jones cuando sabemos que más del 70% de la comunidad trans es que apoya al programa", expresó otra de las personas ofendidas por los comentarios de Raúl de Molina.

"Como yo dije en el programa este fue el primer programa en televisión que tuvo una persona transgénero que yo quería mucho que se llama Cachita, que falleció hace unos años atrás y era parte del programa. No existía ningún programa en televisión que tuviera esto. Lo que dijimos en el programa es que nadie se tiene que suicidar porque Lupita Jones hizo unos comentarios y ella piensa que no debe estar en Miss Universo no es para que nadie se mate por esto", manifestó Raúl de Molina.





