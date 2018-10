Omiten a Obras Públicas para poner nomenclaturas

LERDO

La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Lerdo aseguró que no se encargó de la colocación de la nomenclatura en Lerdo, misma que debería cumplir con ciertas características.

La alcaldesa, María Luisa González Achem, declaró el mes pasado que revisaría este tema con la Desarrollo Urbano por si habría algo que corregir.

El tema en referencia tiene que ver con las características que tienen las nomenclaturas recién colocados de Lerdo porque incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, que entre otras especificaciones indica que deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición horizontal, sin ceja, con las esquinas redondeadas y tener la leyenda en ambas caras.

El Siglo de Torreón preguntó al director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Lerdo, Juan José Jiménez Varela, respecto a dicha colocación, pero el director explicó que no le fue asignada esta tarea.

No obstante, Jiménez Varela admitió que en el tema de los nombres de las nomenclaturas se trata también de aplicar el sentido común.

"Debe ir en adverso y al reverso para que sirva al transeúnte, lo sabemos por sentido común... Y sí, está también dentro de la norma oficial mexicana", dijo la autoridad, quien destacó la importancia de que todas las áreas de la Presidencia Municipal puedan trabajar de forma coordinada.

"Es un tema que debe estar vinculado con Vialidad y Desarrollo Urbano porque se generan cambios a veces por usos y costumbres, y así compaginar con el plan director. Si no estamos coordinados(...) Es una obligación coordinarse", explicó el director, quien evitó ahondar más en el tema al asegurar que no fue la Dirección a su cargo, sino la de Servicios Públicos la que se ocupó de estas tareas, así como de las empresas proveedoras, y aseguró Jiménez Varela que no recuerda el nombre de ninguna de ellas.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual no se dio vista de esta colocación a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Lerdo.

Lo anterior porque conforme al Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano de Lerdo, sí es una tarea de su competencia.

El Artículo 72 indica que se requiere autorización expresa de la Dirección para realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública.

El citado reglamento indica además que dicha Dirección, la de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, regula acciones como el diseño, elaboración, fijación, instalación colocación y distribución de anuncios y otro tipo de infraestructura en los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o que sean visibles desde la vía pública.

Instalación

Las nomenclaturas que han sido instaladas:

=> Hasta el momento se desconoce el monto de la inversión realizada en nomenclaturas que sí son necesarias.

=> No obstante, hay normativas vigentes a nivel nacional que deben cumplir los municipios.

Vías. La nomenclatura de la calle Allende y avenida Coronado no tiene el nombre por ninguna de las dos caras. De esta misma forma hay otras en la ciudad.

