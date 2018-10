Consulta sobre NACIM es ilegal de origen: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.-

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de incurrir en una ilegalidad con su convocatoria a consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NACIM).

Por eso, el presidente nacional, Manuel Granados, adelantó que si los resultados de la consulta son vinculantes para la decisión que tome el próximo gobierno, su partido acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero analizarán bajo qué figura, ya que López Obrador aún no es presidente y por tanto no habría acto de autoridad que denunciar.

El dirigente perredista, Manuel Granados, aseveró: la consulta "es ilegal de origen porque la convoca un ciudadano aunque sea presidente electo, la organiza un partido, Morena, el cómputo lo realiza una asociación civil y porque sólo se consultará a una parte de los mexicanos, a los de 538 municipios" de más de 2 mil 600 que tiene el país.

El PRD no se opone a consultar a la ciudadanía, pero con los mecanismos de ley, que en este caso no se cumplen, señaló en rueda de prensa en la Cámara de Diputados, acompañado de dirigentes de su partido y el coordinador de los diputados, Ricardo Gallardo. "Si el resultado de la consulta lo hacen vinculatorio es totalmente inconstitucional por lo tanto estaremos haciendo todos los procedimientos legales para que se respete el estado de derecho en este país".

Entre esas acciones estará "ir a la SCJN para señalar la inconstitucionalidad de este acto" pero reconoció que no habría acto de autoridad qué impugnar pues López Obrador no ha asumido el cargo. "Estaremos ante un esquema sui géneris pero tenemos que encontrar el argumento legal… tendríamos que esperar a ver qué pasa con el resultado y que van a hacer, si lo vinculan si no lo vinculan y depende del resultado para estar pendientes e iniciar los procedimientos legales".





